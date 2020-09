मध्य रेल्वेने तिकीट तपासणीत वसूल केला 22.37 लाखांचा दंड

मुंबई : मध्य रेल्वेने विनातिकिट प्रवास करणार्या प्रवाशांकडून 22.37 लाखांचा दंड वसूल केला आहे. मध्य रेल्वे मुंबई विभागाच्या उपनगरीय आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्यांच्या तिकीट तपासणी मोहिमेमध्ये 4,911 प्रकरणांची नोंद झाली आहे. मध्य रेल्वे अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांसाठी विशेष उपनगरी सेवा आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमध्ये अनधिकृत प्रवाशांना प्रतिबंध करण्यासाठी, मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात अनियमित प्रवासाविरूद्ध, नियमितपणे आणि विशेष तिकीट तपासणी मोहीम राबवली जात आहे. 1 ऑगस्ट ते 17 सप्टेंबर 2020 या कालावधीत वरिष्ठ अधिकारी आणि तिकीट तपासणी कर्मचार्‍यांच्या पथकाने केलेल्या गहन आणि नियमित तपासणी दरम्यान 4,911 प्रकरणे आढळून आली आणि 22.37 लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला. ऑगस्ट 2020 च्या महिन्यात 2,244 अनियमित प्रवासाची प्रकरणे आढळून आली आणि त्यावेळेस 10.74 लाख वसुल करण्यात आला. 1-09-2020 ते 17-09-2020 या कालावधीत 2,667 प्रकरणे आढळून आली आणि त्यात 11.62 लाख दंड वसूल करण्यात आला. महत्त्वाची बातमी : उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि सुप्रिया सुळे यांचं निवडणूक प्रतिज्ञापत्र तपासा - निवडणूक आयोग विशेष मोहीमेदरम्यान मुख्यत: लक्षात आलेल्या अनियमितता खालीलप्रमाणे आहेत - ज्येष्ठ नागरिक कोट्याचा गैरवापर

बदललेल्या तिकिटांवर प्रवास करणे

सिस्टम व्युत्पन्न तिकिटांचे ई-तिकिटांमध्ये चुकीचे रूपांतरण

तिकिटांच्या रंगीत झेरॉक्ससह प्रवास

बनावट ओळखपत्र घेऊन प्रवास,

तिकिटांचे हस्तांतरण दरम्यान, प्रवाशांनी योग्य आणि वैध रेल्वे तिकिटांसह प्रवास करण्याचे आवाहन मध्य रेल्वेने केले आहे. ( संपादन - सुमित बागुल ) central railways took action and collected more than 22 lac rupees as penalty

