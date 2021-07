KDMC : वायू प्रदूषणावर उपाययोजना करण्यासाठी मिळणार ३३ कोटींचा निधी

By

डोंबिवली : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेने (KDMC) हवेतील प्रदूषण (Air pollution) कमी करण्यासाठी मिलियन प्लस सिटी योजनेतून आराखडा तयार केला आहे. यासाठी महापालिकेला 33 कोटी 11 लाख रुपयांचा निधी (kdmc fund) मिळणार आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील (kapil patil) यांनी यासाठी पाठपुरावा केला असून येत्या काही दिवसात पालिकेच्या तिजोरीत हा निधी येणार आहे. ( Central state minister kapil patil follow up for kdmc funding for air pollution control-nss91)

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका अंतर्गत डोंबिवली शहरालगत मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक कारखाने आहेत. त्यामुळे शहरात मोठ्या प्रमाणात प्रदुषण होत आहे. याकरीता कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेने विकसीत स्थापत्य कामकाज व भविष्यकालीन विकसीत कामाचा कृती आराखडा तयार करून शहरातील हवेची गुणवत्ता कमी करण्याकरीता प्रस्ताव पालिकेने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे पाठविला आहे.

या कृती आराखड्यामध्ये वृक्षारोपण, उद्योनाचे नितनीकरण, संवर्धन, विद्युत गॅस शववाहिनी, वाहतुक कोंडीमुळे होणा-या वाहनांचे प्रदुषण कमी करण्यासाठी वाहतुक सिंग्नल तसेच विद्युत वाहने व त्याकरीता इलेक्ट्रीक चार्जिंग स्टेशन, शहारात प्रदुषण रोखणेसाठी विंड ऑग्मेंटेशन, प्युरिफाईंग युनिट व हवेची गुणवत्ता तपासण्यासाठी केंद्र उभारण्याकरीता आदि कामे या योजनेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

या कामासाठी निधी मिळावा म्हणून केंद्रीय मंत्री पाटील यांनी पाठपुरावा केला. केंद्र सरकारच्या 15 व्या वित्त आयोगानुसार मिलियन प्लस सिटी योजनेतून प्रक्रिया पूर्ण करीत लवकरच पालिकेच्या तिजोरीत हा निधी जमा होणार असल्याचे पाटील यांनी पत्राद्वारे कळविले आहे.