Teacher Recruitment: महाराष्ट्रात शिक्षकांची भरती कधी होणार? निवृत्ती वयाबाबत मोठं वक्तव्य करत शिक्षण मंत्र्यांनी तारीखच सांगितली!

राज्यभरातील महाविद्यालयांमधील प्रलंबित भरती प्रक्रिया आणि शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांशी संबंधित समस्या लवकरच सोडवल्या जातील, असे आश्वासन उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले आहे. विधान परिषदेचे सदस्य अभिजित वंजारी यांच्या लक्षवेधी प्रस्तावाला उत्तर देताना मंत्री पाटील म्हणाले की, २०२४ मध्ये समाज कल्याण विभागाकडून उच्च शिक्षण विभागाकडे सामाजिक कार्य महाविद्यालये हस्तांतरित झाल्यानंतर शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रशासकीय आणि सेवाविषयक प्रश्न प्रलंबित आहेत..मंत्री पाटील यांनी उत्तर देताना सांगितले की, या विषयावर अनेक बैठका झाल्या आहेत आणि टप्प्याटप्प्याने निर्णय घेतले जात आहेत. सरकारी निर्णयानुसार, महाविद्यालयीन प्राध्यापकांसाठी रोख रक्कम योजना लागू करण्यात आली आहे, तर शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजनेचे फायदे देखील मिळत आहेत. १०-२०-३० खात्रीशीर प्रगती योजना लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अर्जित रजा रोख रकमेचा प्रस्ताव देखील लवकरच मंजूर केला जाईल..Shivshahi Bus: एसटीच्या 'शिवशाही'ला कायमचा ब्रेक लागणार! आता MSRTC च्या 'या' बसेस रस्त्यावर धावणार; प्रशासनाचा मोठा निर्णय.त्यांनी सांगितले की, महाविद्यालयीन प्राध्यापकांसाठी सध्याचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे आणि ते ६२ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालयांप्रमाणेच वेतन आणि अनुदान नियम येथेही लागू होतील. विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर आधारित एक नवीन चौकट तयार केली जात आहे..घातपात, हलगर्जीपणा की गुन्हेगारी कृत्य... अजित पवारांच्या मृत्यूमागे नेमकं काय? पत्रकार परिषदेत सीआयडीनं कोणते संकेत दिले? वाचा....विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांची संख्या प्रमाणित केल्यानंतर पदांचे पुनर्वितरण केले जाईल. महाविद्यालयांनी रोस्टर पूर्ण केल्यानंतर आणि एनओसी मिळाल्यानंतर भरती प्रक्रिया सुरू होईल. जूनपर्यंत प्राध्यापक भरती पूर्ण करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री पाटील म्हणाले.