मुंबई

Teacher Recruitment: महाराष्ट्रात शिक्षकांची भरती कधी होणार? निवृत्ती वयाबाबत मोठं वक्तव्य करत शिक्षण मंत्र्यांनी तारीखच सांगितली!

Maharashtra Teacher Recruitment 2026: मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जूनपर्यंत प्राध्यापक भरती पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. निवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे.
Maharashtra teacher recruitment

Maharashtra teacher recruitment

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

राज्यभरातील महाविद्यालयांमधील प्रलंबित भरती प्रक्रिया आणि शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांशी संबंधित समस्या लवकरच सोडवल्या जातील, असे आश्वासन उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले आहे. विधान परिषदेचे सदस्य अभिजित वंजारी यांच्या लक्षवेधी प्रस्तावाला उत्तर देताना मंत्री पाटील म्हणाले की, २०२४ मध्ये समाज कल्याण विभागाकडून उच्च शिक्षण विभागाकडे सामाजिक कार्य महाविद्यालये हस्तांतरित झाल्यानंतर शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रशासकीय आणि सेवाविषयक प्रश्न प्रलंबित आहेत.

Loading content, please wait...
Chandrakant Patil
teacher
Recruitment
job
Job News
Teacher job security

Related Stories

No stories found.