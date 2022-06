By

राज्यात सध्या राज्यसभा निवडणुकीचं वारं वाहत आहे. ही निवडणूक बिनविरोध करण्याचे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत. याच संदर्भात आज महाविकास आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांनी भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीसांची भेट घेतली. या भेटीनंतर भाजपाने राज्यसभा निवडणूक बिनविरोध केली जाईल, त्या बदल्यात विधान परिषदेची निवडणूक बिनविरोध व्हावी, अशी ऑफर महाविकास आघाडीने दिली आहे. त्याच संदर्भात आता भाजपा नेते चंद्रकांत पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. (Chandrakant Patil on meeting of MVA leaders with Devendra Fadnavis)

या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना चंद्रकांत पाटील (BJP leader Chandrakant Patil) म्हणाले, "काल महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा काल देवेंद्र फडणवीस यांना भेटण्याचा निरोप आला. तीन पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आले होते. राज्यसभेची निवडणूक 10 तारखेला होणार आहे. आजवर राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध होण्याची परंपरा आहे. राज्यसभेत भाजपला 3 जागा मिळाव्यात, विधान परिषदेसाठी काही विचार करता येईल. त्यांनी आम्हाला सांगितलं की विधान परिषदेच्या ५ जागा देऊ, पण आम्हाला राज्य सभा जास्त महत्वाची आहे. आम्हाला ११ ते १२ मतं कमी पडतायत. त्यांच्याकडे असलेली संख्या आमच्या ३० च्या पुढे जात नाही.

चंद्रकांत पाटील पुढे म्हणाले, "आम्ही तिसरी जागा लढणं आणि जिकणं यावर ठाम आहोत. त्यांनी जर आमचा प्रस्ताव मान्य केला नाही तर ही निवडणूक होणार. आज खूप चांगली चर्चा झाली पण आम्हाला आमच्या पक्षाची काळजी आहे. पार्टीचा उमेदवार मागे घेणं हे शक्य नाही. आम्ही आमच्या पक्षश्रेष्ठींच्या कानावर घातलं आहे. ते म्हणाले तुमची भूमिका योग्य आहे. त्यांनी जर त्यांचा उमेदवार मागे घेतला नाही तर आम्ही लढू. जर त्यांनी आता सहकार्य केलं तर आम्ही विधान परिषदेत करू."