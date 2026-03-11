महिनाभरात पूर्ण होणार जमीन मोजणी प्रकिया, २०० खासगी भूमापकांची नियुक्ती; महसूलमंत्र्यांची माहिती

मुंबई : राज्यातील भूमी अभिलेख विभागाकडे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहणाऱ्या मोजणी प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी तब्बल २०० खासगी भूमापकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. येत्या ३० मार्चपासून ते प्रत्यक्ष कामावर रुजू होणार असून, मोजणीची प्रक्रिया किमान १५ ते कमाल ३० दिवसांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली. .गेल्या काही वर्षांत हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी आणि भूसंपादन यांसारख्या मोजणी अर्जांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. मात्र, मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे या प्रकरणांचा निपटारा रखडला आहे. या पार्श्वभूमीवर, शासनाने परवानाधारक भूमापकांमार्फत ही कामे करून घेण्याचे धोरण आखले आहे..Mumbai News: युद्धाचा कृषी उत्पादनांना फटका, पण निर्यातदारांना सरकारचा दिलासा; जेएनपीएत ३००० कंटेनर अडकल्याने सल्ला जारी .याबाबत बावनकुळे म्हणाले, ‘ सहा मार्च रोजी २०० परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती केली. सध्या त्यांना दोन आठवड्यांचे प्रशिक्षण दिले जात असून, ३० मार्चपासून ते भूमी अभिलेख विभागात रुजू होतील. त्यांच्यासोबत विभागातील कर्मचारी देखील काम करतील. त्यांच्याकडे विशिष्ट प्रकारच्या मोजणीचीच जबाबदारी दिली जाणार आहे.’.सुरुवातीच्या टप्प्यात ज्या सतरा तालुक्यांमध्ये प्रलंबित प्रकरणांची संख्या सर्वाधिक आहे, तिथे या भूमापकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. प्रत्येक महसूल विभागातील ३ तालुके याप्रमाणे १८ तालुक्यांत मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. यात पाच खासगी संस्थांची मदत घेतली जात आहे. पारदर्शकता राखण्यासाठी खासगी संस्थेचे दोन भूमापक आणि भूमी अभिलेख विभागाचा एक अधिकारी असे संयुक्त पथक मोजणीचे काम करेल. यावेळी जयंत पाटील यांनी शुल्क कपातीची मागणी केली..मध्य रेल्वेच्या अभियंत्याने मागितली ४० लाखांची लाच, १० लाख घेताना CBIने पकडलं; छाप्यात सापडली कोट्यवधींची बेहिशोबी मालमत्ता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.