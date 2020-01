कामाची बातमी - घाटातील दुरुस्तीच्या कामामुळे रेल्वेच्या वेळापत्रकात बदल..  

मुंबई : मध्य रेल्वेवरील मंकी हिल ते कर्जत स्थानकांदरम्यान घाटात "अप' मार्गावर रुळांच्या दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. त्यामुळे 7 फेब्रुवारीपर्यंत लांब पल्ल्याच्या काही गाड्या रद्द करण्यात आल्या असून, काही गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे. मागील वर्षी पावसाळ्यात झालेल्या अतिवृष्टीने मंकी हिल ते नागनाथ या पट्ट्यात रुळांची मोठी हानी झाली. त्यामुळे "अप' मार्गावर दुरुस्ती सुरू असून, हे काम 7 फेब्रुवारीपर्यंत सुरू राहील. परिणामी, पनवेल- पुणे- पनवेल पॅसेंजर 31 जानेवारी ते 7 फेब्रुवारीदरम्यान रद्द करण्यात आली आहे.

बिजापूर- मुंबई- बिजापूर पॅसेंजर 2 ते 6 फेब्रुवारीदरम्यान धावणार नाही.

पंढरपूर- मुंबई- पंढरपूर पॅसेंजर 31 जानेवारी आणि 1, 2, 6 व 7 फेब्रुवारी या दिवशी रद्द करण्यात आली आहे. मोठी बातमी - ...नाही तुला 'हे' करावंच लागेल याबाबत मध्य रेल्वे अधिकाऱ्यानी माहिती दिली आहे. याचसोबत अनेक गाड्यांच्या मार्गात बदल करण्यात आला आहे. भुसावळ- पुणे- भुसावळ एक्‍स्प्रेस 31 जानेवारी ते 7 फेब्रुवारीदरम्यान दौंड-मनमाडमार्गे चालवण्यात येईल.

मुंबई- कोल्हापूर- मुंबई कोयना एक्‍स्प्रेस 31 जानेवारी ते 7 फेब्रुवारीपर्यंत पुणे स्थानकापर्यंतच येईल आणि तेथून परतीच्या मार्गावर रवाना होईल. change in railway time table due to important engineering work at monkey hills

Web Title: change in railway time table due to important engineering work at monkey hills