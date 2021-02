पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयीन वेळेत बदल, वर्क फ्रॉम होमचीही सवलत

मुंबईः कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रार्दुभाव पाहता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कार्यालयीन वेळेत बदल करण्याचे आदेश दिले आहेत. मंत्रालयातील कार्यालयीन वेळ दोन शिफ्ट्समध्ये करण्यासाठी नियोजन करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. त्यानंतर पोलिस खात्याच्या कार्यालयीन वेळेत बदल करण्याचे आदेश पोलिस महासंचालक संजीव कुमार सिंघल यांनी दिलेत. तर उर्वरित कर्मचाऱ्यांसाठी वर्क फ्रॉम होमचं नियोजन करण्यात आले आहे. मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा. खालीलप्रमाणे पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयीन वेळेत बदल करण्यात आला आहे. कार्यालयातील गट- अ तसेच गट- ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांची उपस्थिती एकूण पदसंख्येच्या १०० टक्के राहील.

गट- क आणि ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची कार्यालयातील उपस्थिती एकूण पदसंख्येच्या ५० टक्के राहील. त्यापैकी २५ टक्के कर्मचारी सकाळी ९ ते संध्याकाळी ४ या कालावधीत कार्यालयात उपस्थित राहतील.

२५ टक्के कर्मचारी सकाळी ११ ते संध्याकाळी ५ कालावधीत कार्यालयात उपस्थित राहतील.

कोणत्या कर्मचाऱ्यांनी कोणत्या वेळेत कार्यालयात उपस्थित राहावयाचे आहे याबाबतचा निर्णय संबंधित उपसहाय्यक घेतील.

उर्वरित गट क आणि गट ड चे कर्मचारी वर्क फ्रॉर्म होम करतील आणि फोनवर उपलब्ध राहतील.

ज्यावेळी कार्यालयीन कामकाजासाठी कार्यालयात तातडीची आवश्यकता असेल त्यावेळी तत्कालीन परिस्थितीनुसार संबंधित उपसहाय्यक जास्त कर्मचाऱ्यांना (गट क आणि गट ड) कार्यालयात उपस्थित राहण्यासाठी बोलवण्याची शक्यता आहे.

