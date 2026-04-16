RTE Admission Issue : वसईत आरटीई प्रवेशावरून गोंधळ; टोकन न मिळाल्याने पालकांमध्ये संताप, भर उन्हात पालकांच्या लांबचलांब रांगा

विरार - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांतील बालकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) आरक्षित २५ टक्के जागांसाठी २०२६-२७ या वर्षासाठी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली. वसई तालुक्यात यंदा आरटीई प्रक्रियेसाठी १५० शाळांनी नोंदणी केली असून २५ टक्के राखीव जागांनुसार यात ४ हजार ५६ जागांचा समावेश आहे..वसई विरार शहरात आरटीई प्रवेशाच्या पहिल्या फेरीला सुरुवात झाली आहे. चुळणे येथील जिल्हा परिषद शाळेत प्रवेशासाठीच्या अर्जांची पडताळणी केली जात आहे. मात्र, यावेळी टोकन न मिळाल्यामुळे पालकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले असून केंद्राबाहेर पालकांच्या लांबचलांब रांगा लागल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे पालकांनी संताप व्यक्त केला आहे..प्रवेश प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेच्या माध्यमातून ४ हजार ५६ जागांसाठी वसई तालुक्यातून एकूण ३ हजार ६१५ अर्ज भरण्यात आले होते. तर १० एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या पहिल्या यादीत २ हजार १७७ विद्यार्थ्यांचे अर्ज वैध ठरविण्यात आले आहेत. तर १ हजार ५८ विद्यार्थ्यांचे अर्ज अजूनही प्रतिक्षा यादीत आहेत. तर १० एप्रिल ते २० एप्रिल या कालावधीत स्वीकार झालेल्या अर्जांची पडताळणी केली जाणार आहेत.वसई तालुक्यातील अर्जांची पडताळणी ही १० एप्रिलपासून चुळणे येथील जिल्हा परिषद शाळेत केली जात आहे. यासाठी टोकन पद्धतीचा अवलंब केला जात आहे. तर पालकांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या सोयीसाठी दिवसाला २०० टोकन चे वाटप केले जात आहे. मात्र, याबाबत पालकांमध्ये जनजागृती नसल्यामुळे आणि कागदपत्र पडताळणीसाठी अवघे काही दिवस शिल्लक राहिल्यामुळे पडताळणी केंद्रावर टोकन मिळालेल्या आणि टोकन न मिळालेल्या पालकांची गर्दी झाल्याचे दिसून आले आहे..सोमवारी या अधिकाऱ्यांनी २०० जणांना टोकन दिले होते. मात्र, त्यानंतर हे येणाऱ्या लोकांना टोकन दिलं नाही. आम्हाला टोकन मिळावं म्हणून सोमवारी आलेल्या पालकांनी मिळून एक यादी तयार केली होती. पण, ती यादीही यांनी फाडून टाकली. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा इथे फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. तसेच २ हजार पेक्षा जास्त अर्ज असताना यांनी फक्त एकच केंद्र नेमून दिलेलं आहे. यामुळे पालकांची मोठी गैरसोय होत असल्याची प्रतिक्रिया अर्ज पडताळणीसाठी आलेल्या गुरुप्रसाद पेडणेकर यांनी दिली. तर अर्ज पडताळणी प्रक्रिया जरी सुरू असली तरी त्यात सुसूत्रता नसल्याची प्रतिक्रिया प्रीती मोहिते यांनी दिली आहे..अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे शिक्षकांवर आरटीईचा कामाचा भारपालघर जिल्ह्यातील आरटीई अंतर्गत आरक्षित एकूण जागांपैकी सर्वाधिक जागा या वसई तालुक्यातील आहेत. मात्र, बोर्डाच्या परीक्षा, त्यानंतर पेपर तपासणी तसेच शाळांचे सुरू असणारे मूल्यांकन अशा विविध कामांचा भार शिक्षकांवर आहे. यामुळे आरटीई प्रक्रियेसाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यामुळे शिक्षकांवर कामाचा ताण निर्माण झाला आहे..आतापर्यंत ८०० पेक्षा जास्त टोकन पालकांना देण्यात आले असून ३५० अर्जांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे. दरवर्षी आम्ही १०० टक्के प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करून घेतो. २० एप्रिल जरी शेवटची तारीख असली तरी दरवर्षी प्रशासनाकडून मुदत वाढवून मिळते असा आमचा अनुभव आहे. त्यामुळे पालकांनी गोंधळून न जाता शांतपणे अर्ज पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी.- शैला रॉड्रिग्ज, शिक्षण विस्तार अधिकारी, पंचायत समिती, वसई.