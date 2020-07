सोन्याचा नवा उच्चांक; जाणून घ्या सोन्याचा नवा उच्चांकी दर

मुंबई (पीटीआय) : आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किंमती वाढल्याने भारतातील सोन्याच्या किंमतीतही मोठी वाढ झाली. राजधानी दिल्लीत सोन्याचे दर बुधवारी प्रतितोळा 430 रुपयांनी वाढत 50,920 रुपयांवर पोहोचले, तर चांदीच्या किमतीतही प्रतिकिलो तब्बल 2550 रुपयांची वाढ होत 57,850 रुपये झाले. मुंबईतही सोन्याच्या दरात मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आली. मुंबईत 24 कॅरेट सोन्याचे प्रतितोळा दर 50,220 रुपयांवर पोहोचले आहे. चांदीच्या दरातही मोठी वाढ होत 60,043 वर पोहोचले. मोठी बातमी - मुंबईतील लोकल सेवा कधी सुरु होणार? यावर राजेश टोपे म्हणतात, नागरिकांची मागणी रास्त... एमसीएक्सवर प्रति तोळा सोन्याची किंमत 50,000 रुपयांच्या पुढे गेली आहे. बुधवारी एमसीएक्सवर सोन्याचा भाव 49,931 रुपयांनी ट्रेंड होण्यास सुरूवात झाली त्यानंतर सोन्याचे भाव 50,077 या सर्वोच्च स्तरावर पोहोचले. ग्राहकांना सोने खरेदी करताना जीएसटी लागू करून सोन्याची किंमत अधिक मोजावी लागते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचे दर उच्चांकावर पोहोचले असून बाजारात सोन्याचे व्यवहार प्रतिऔंस 1855 डॉलरवर तर चांदीचे दर 21.80 डॉलर प्रतिैऔंस झाले होते. त्याशिवाय अनेक वित्तीय संस्थांनी सोन्यात गुंतवणूक वाढल्याने सोन्याचे दर आगामी काळातही चढेच राहतील, अशी माहिती एचडीएफसी सिक्युरिटीजचे तपन पटेल यांनी सांगितले. check latest gold rates gold sets new record for per ten gram

Web Title: check latest gold rates gold sets new highest record for per ten gram