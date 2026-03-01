मुंबई

Chembur Accident: चेंबूर मजूर मृत्यू प्रकरण! विकसकावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल, महापौरांचे निर्देश

Chembur Building Accident Case: चेंबूर येथे मजूर मृत्यू प्रकरणी विकसकावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले असून आता चेंबूर येथील दुर्घटनेप्रकरणी कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Chembur under-construction building accident

Chembur under-construction building accident

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

​मुंबई : चेंबूर येथील सुभाषनगर परिसरात शनिवारी (ता. २८) दुपारी एका बांधकातील इमारतीची परांची कोसळून भीषण दुर्घटना घडली. या अपघातात सातव्या मजल्यावरून सहा मजूर खाली कोसळले. त्यात एका मजुराचा मृत्यू झाला असून पाच जण गंभीर जखमी झाले आहेत. या घटनेची दखल घेत महापौर रितू तावडे यांनी घटनास्थळी धाव घेत संबंधित विकसक आणि कंत्राटदारावर कठोर कारवाईसह मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Loading content, please wait...
accident
Mumbai
accident case
Chembur

Related Stories

No stories found.