Chembur Air Pollution: विषारी वायूमुळे जीवाला धोका; चेंबूरमधील कारखान्यातून प्रदूषण, आरोग्याचा प्रश्न गंभीर

चेंबूर : येथील आरसीएफ कंपनी परिसरात राहणाऱ्या रहिवाशांना गेल्या दोन दिवसांपासून डोळे, त्वचा जळजळणे व मळमळ यासारख्या समस्यांनी ग्रासले आहे. अशा वाढत्या प्रदूषणामुळे रहिवाशांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. .वाशीनाका, माहूल गाव, टाटा पॉवर बीपीसीएल, आरसीएफसारख्या रिफायनरी व रासायनिक कंपन्या आहेत. या रासायनिक कंपन्यांमधून सतत विषारी वायू हवेत मिसळत असतात. त्यामुळे रहिवाशांचे डोळे लाल होणे, केस गळणे, त्वचा काळी पडणे, बुरशीजन्य संसर्ग, दमा, त्वचा काळी पडणे यासारख्या आजारांना आजही बळी पडावे लागत आहे. चेंबूर, माहूल गावाप्रमाणे मानखुर्द, गोवंडी, ट्रॉम्बे व वडाळा परिसरातील रहिवासीही या प्रदूषणाच्या विळख्यात अडकलेले आहेत..चेंबूर परिसरात गेल्या दोन दिवसांपासून रहिवाशांना डोळे लाल होणे, त्वचेला जळजळ होणे, श्वसन आजाराचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे रहिवाशांना आपल्या घराच्या खिडक्या ओल्या टॉवेलने बंद व थंड पाण्याने डोळे धुण्याची वेळ आलेली आहे..त्यामुळे त्रस्त रहिवाशांनी वायूगळतीबाबत व्हिडिओ बनवून समाजमाध्यमांवर टाकले आहेत, तर काहींनी वारंवार होणाऱ्या त्रासाबद्दलच्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे तक्रारी केल्या आहेत. चेंबूर परिसरातील रासायनिक कंपनी तसेच आरसीएफ कंपनी सोडत असलेल्या विषारी वायूमुळेच आमच्या डोळ्याची जळजळ, त्वचेला खाज सुटणे व दमा यासारख्या समस्या उद्भवत असल्याने आरसीएफ प्लांटमधून वायूगळतीबाबत कित्येक तक्रार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व अग्निशमन दलाकडे केल्या होत्या..रहिवाशांनी व्हिडिओ बनवून सोशल मीडियावर प्रसारित करीत आपली व्यथा मांडली आहे. काहींनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे तक्रारीदेखील केल्या आहेत; तरीही अद्याप ठोस कारवाई झालेली नाही..उच्च न्यायालयाकडून दखलचेंबूरमधील राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलायझर (आरसीएफ) प्रकल्पामधील वायुगळतीच्या घटनेसोबतच गॅसगळतीच्या अन्य घटनांची उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली. तसेच विधि सेवा प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना पुढील तपासणीसाठी बाधित भागात पाठवले जाईल, असेही संकेत दिले.वायुगळतीच्या घटनांवर प्रकाश टाकणाऱ्या बातम्यांची दखल घेऊन मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने या घटनांबाबत चिंता व्यक्त केली. चेंबूर घटनेव्यतिरिक्त वायुगळतीमुळे चार जणांचा मृत्यू झाल्याच्या अलीकडील घटनेचीही न्यायालयाने नोंद घेतली. याव्यतिरिक्त आणखी एक घटना घडली आहे. विधि सेवा प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना पुढील तपासणीसाठी बाधित भागात पाठवले जाईल, असे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांनी स्पष्ट केले..काय घडले होते?चेंबूर येथील आरसीएफ प्रकल्प भागातील रहिवाशांना सोमवारी सकाळी श्वास घेण्यास त्रास होणे, डोळे, त्वचा जळजळ होणे आणि मळमळ होणे, अशी लक्षणे आढळून आली. त्यांनी परिसरात तीव्र रासायनिक वास आणि दाट धुके असल्याचे सांगितले. त्यामुळे वायुगळतीचा संशय व्यक्त करण्यात आला. तथापि, आरसीएफ अधिकाऱ्यांनी वायुगळतीची शक्यता नाकारली. .Mumbai Local Fight: दे दणा दण... कॉलर पकडली, एकमेकांना ठोसे हाणले; मुंबईच्या लोकलमध्ये फ्री स्टाईल राडा Video Viral.माहूल परिसरात प्रदूषण आहे. त्याचा परिणाम लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक व महिलांवर होत आहे. दमा व त्वचेवर लक्षणे दिसल्यास डॉक्टरचा सल्ला घ्या.- डॉ. महादेव गराळे,केईएम रुग्णालयप्रदूषणामुळे खोकला, त्वचा व डोळ्याची जळजळ होत आहे. मुंबईत आलो आहे. आता दुसऱ्या विभागात घर घेता येत नसल्याने नाइलाजाने चेंबूर परिसरात राहावे लागत आहे.- अहमद मालिम, ज्येष्ठ नागरिक हलाखीची परिस्थिती असल्याने या परिसरात राहावे लागत आहे. घरात सर्वजण सतत आजारी पडत असतात.- भीमराव सव्वाखडे, स्थानिक रहिवासी.