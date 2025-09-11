मुंबई

Chembur Air Pollution: विषारी वायूमुळे जीवाला धोका; चेंबूरमधील कारखान्यातून प्रदूषण, आरोग्याचा प्रश्न गंभीर

RCF Plant: चेंबूर येथील रहिवाशांना रासायनिक कंपन्यांच्या प्रदूषणामुळे डोळ्यांना जळजळ, त्वचेला खाज आणि श्वसनाचे आजार यांचा सामना करावा लागत आहे. तरीही, या समस्येवर त्वरित उपाययोजना करण्यात आलेली नाही.
जीवन तांबे - सकाळ वृ्त्तसेवा
चेंबूर : येथील आरसीएफ कंपनी परिसरात राहणाऱ्या रहिवाशांना गेल्या दोन दिवसांपासून डोळे, त्वचा जळजळणे व मळमळ यासारख्या समस्यांनी ग्रासले आहे. अशा वाढत्या प्रदूषणामुळे रहिवाशांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

