चेन्नईत उपनगरीय सेवा सुरू; मुंबईत कधी सुरू होणार?

मुंबई - आजपासून चेन्नई शहरातील उपनगरीय लोकल ट्रेन सेवा सुरू झाली आहे. केंद्रीय रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी याबाबत घोषणा केली आहे. चेन्नई उपनगरीय रेल्वेसेवा, नॉनपिक तासांमध्ये सामान्य प्रवाशांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. चेन्नई लोकल सुरू झाल्यामुळे मुंबईतील लोकल सर्वसामान्यांसाठी कधी सुरू होणार असा सवाल मुंबईकर प्रवासी विचारत आहेत.

From 23rd December, Indian Railways permits the general public to travel by suburban train services in #Chennai during non-peak hours: Minister of Railways, Piyush Goyal

(file photo) pic.twitter.com/gIYI2knRkj

— ANI (@ANI) December 22, 2020