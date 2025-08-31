मुंबई

Chhagan Bhujbal : ओबीसी नेत्यांची आज मुंबईत बैठक, मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडून आयोजन; जरांगेच्या मागणीला विरोध

Maratha Reservation : मनोज जरांगेंच्या मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मागणीला विरोध करत छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वात सर्व ओबीसी नेत्यांची मुंबईत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
मुंबई : ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मुंबईतील आझाद मैदानात मनोज जरांगे यांचे उपोषण सुरू आहे. दुसरीकडे जरांगेंच्या ओबीसीतून आरक्षणाच्या मागणीला ओबीसी नेत्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मंत्री छगन भुजबळ   यांनी राज्यातील सर्व ओबीसी नेत्यांची सोमवारी (ता. एक) मुंबईत बैठक बोलावली आहे.

