मुंबई : दिल्लीतील 'महाराष्ट्र सदना'च्या बांधकामाशी संबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री छगन भुजबळ यांना दिलासा मिळाला आहे. विशेष न्यायालयाने आज त्यांच्यासह ४६ जणांना या प्रकरणातून दोषमुक्त केले. याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) दाखल केलेल्या गुन्ह्यातून भुजबळांना आधीच दोषमुक्त केलेले आहे. त्यामुळे त्याआधारे दाखल केलेले सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) प्रकरण कायम राहू शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. छगन भुजबळ यांच्यासह त्यांचे पुत्र पंकज भुजबळ, पुतण्या समीर, माजी खासदार संजय काकडे यांनाही न्यायालयाने दोषमुक्त ठरवले आहे. नवी मुंबईतील एका गृहनिर्माण प्रकल्पातील सुमारे २,३४४ घर खरेदीदारांची ४४ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची फसवणूक झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. यातूनही न्यायालयाने त्यांची मुक्तता केली.भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाममंत्री असताना त्यांच्या कुटुंबीयांनी महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामासाठी एका कंपनीला कंत्राट देताना लाच घेतल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केला होता. त्याचप्रमाणे कंपनीने भुजबळांचा मुलगा पंकज आणि पुतण्या समीर हे संचालक असलेल्या कंपनीच्या खात्यांत लाचेची रक्कम हस्तांतरित केल्याचे तपास संस्थेचे म्हणणे होते. याप्रकरणी 'एसीबी'ने गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्याआधारे 'ईडी'ने छगन भुजबळांविरुद्ध तपास सुरू केला. भुजबळ यांना याप्रकरणी अटकही केली होती. न्यायालयाने नमूद केले की, भ्रष्टाचार व फसवणूक या गुन्ह्यांमधून आधीच आरोपींची 'एसीबी'ने चौकशीअंती निर्दोष मुक्तता करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे खटला चालविण्याचे कारणच नसल्याने 'पीएमएलए'अंतर्गत खटला चालवणे कायदेशीरदृष्ट्या अशक्य आहे,'' असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.हे प्रकरण २००५-०६ या कालावधीत भुजबळ सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री असताना दिलेल्या कंत्राटांशी निगडित आहे. महाराष्ट्र सदन तसेच नवी मुंबईतील 'हेक्स वर्ल्ड' या प्रकल्पासाठी कंत्राट देताना अनियमितता झाल्याचा आरोप होता. छगन भुजबळ यांना २०१६ मध्ये या प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अटक केली होती. त्यानंतर ते दोन वर्षांहून अधिक काळ कारागृहात होते. नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता.२०१५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर 'एसीबी'ने या प्रकरणात दोन गुन्हे दाखल केले होते. त्यावर आधारित 'पीएमएलए'अंतर्गत तपास सुरू करण्यात आला. आरोपींनी आपापल्या पदाचा गैरवापर करून संगनमताने सरकारची आर्थिक फसवणूक केल्याचे तपास यंत्रणांचे म्हणणे होते. महाराष्ट्र सदन प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी छगन भुजबळ यांनी त्यांच्या नातेवाईकांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या कंपन्यांमार्फत लाच स्वीकारल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच, नवी मुंबईतील 'हेक्स वर्ल्ड' प्रकल्पात भुजबळ कुटुंबाशी निगडित 'देविशा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.' या कंपनीने जमिनीच्या मालकीसंदर्भात आवश्यक कागदपत्रे नसतानाही घर विक्री करून हजारो खरेदीदारांची फसवणूक केल्याचा आरोप होता.दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायद्याच्या तरतुदीनुसार मूळ गुन्ह्यातून मुक्तता झालेल्या आरोपींविरोधात पीएमएलए अंतर्गत खटला चालवता येत नाही. तसेच, ज्या आरोपींच्या मुक्ततेविरोधात उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका प्रलंबित आहेत, त्यांच्याबाबत आदेश देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ज्यांनी मुक्ततेसाठी अर्ज दाखल केलेला नाही, त्यांच्याबाबतही कोणताही निर्णय देता येणार नाही. मात्र, ज्यांनी अर्ज दाखल केला होता अशा सर्व ४६ आरोपींना आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातून पूर्णतः दिलासा देण्यात आला.प्रकरण काय?महाराष्ट्र सदनाचा मूळ खर्च १३.५ कोटी रुपये होता. त्यानंतर तो वाढवून ५० कोटी रुपये करण्यात आल्याचा आरोप 'ईडी'ने केला होता. 'ईडी'च्या आरोपांनुसार भुजबळ यांना के. एस. चमणकर कंपनीकडून १३.५ कोटी रुपयांची लाच मिळाली. कंपनीने महाराष्ट्र सदन आणि इतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामांतून सुमारे १९० कोटी रुपयांचा नफा कमावला. भुजबळ यांच्यासह पंकज आणि समीर भुजबळ तसेच इतर पाच जणांना २०२१ मध्ये विशेष 'एसीबी' न्यायालयाने दोषमुक्त केले होते. चमणकर यांनाही दोन्ही न्यायालयाने याआधीच दोषमुक्त केले आहे.घटनाक्रम२००५-२००६ : महाराष्ट्र सदनासाठी चमणकर डेव्हलपर्सला बेकायदा कंत्राटे दिल्याचा आरोप२०१५ : 'एसीबी'कडून भुजबळांविरोधात गुन्हा दाखल. त्या आधारावर 'ईडी'कडून गुन्हा दाखल.१ फेब्रुवारी २०१६ : समीर भुजबळ यांना अटक.१४ मार्च २०१६ : छगन भुजबळांना 'ईडी'कडून अटक.४ मे २०१८ : मुंबई उच्च न्यायालयाकडून भुजबळांना जामीन मंजूर.३१ जुलै २०२१ : एसीबी भ्रष्टाचार प्रकरणात भुजबळ आणि इतरांची दोषमुक्तता. १६ सप्टेंबर २०२५ : विकसक (चमणकर बंधू) पीएमएलए खटला रद्द.२३ जानेवारी २०२६ : छगन भुजबळ, त्यांचा मुलगा आणि पुतण्या दोषमुक्त.महाराष्ट्र सदन प्रकरणात आज आम्हाला दोषमुक्त करण्यात आले आहे. मी न्यायालयाचे आभार मानतो, हा सत्याचा आणि न्यायाचा विजय आहे. आम्ही न्यायप्रक्रियेवर विश्वास ठेवला आणि तोच आमचा आधार ठरला.- समीर भुजबळ, माजी खासदार. 