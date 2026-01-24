मुंबई

माेठी अपडेट! राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री छगन भुजबळ दोषमुक्‍त; 'महाराष्‍ट्र सदन'प्रकरणी न्यायालयाचा निर्णय..

NCP Minister Bhujbal gets clean chit: छगन भुजबळ यांना न्यायालयाचा दिलासा, महाराष्ट्र सदन प्रकरणातून दोषमुक्त
Maharashtra Sadan Case Verdict: Court Acquits Minister Chhagan Bhujbal

Maharashtra Sadan Case Verdict: Court Acquits Minister Chhagan Bhujbal

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : दिल्लीतील ‘महाराष्ट्र सदना’च्या बांधकामाशी संबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री छगन भुजबळ यांना दिलासा मिळाला आहे. विशेष न्यायालयाने आज त्यांच्यासह ४६ जणांना या प्रकरणातून दोषमुक्त केले. याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) दाखल केलेल्या गुन्ह्यातून भुजबळांना आधीच दोषमुक्त केलेले आहे. त्यामुळे त्याआधारे दाखल केलेले सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) प्रकरण कायम राहू शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.

