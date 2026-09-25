मुंबई

Chhagan Bhujbal: छगन भुजबळांना १० वर्षांनी दिलासा, ग्रंथालय कंत्राट प्रकरणी विशेष न्यायालयाकडून दोषमुक्त

Chhagan Bhujbal Bribe Case: छगन भुजबळ यांना मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना परिसरातील ग्रंथालयाच्या कंत्राटासाठी लाच घेतल्याप्रकरणी १० वर्षांनंतर विशेष न्यायालयाकडून दोषमुक्त करण्यात आले आहे.
Chhagan Bhujbal

Chhagan Bhujbal

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना परिसरातील ग्रंथालयाच्या कंत्राटासाठी लाच घेतल्याप्रकरणी दशकभरापूर्वी दाखल खटल्यातून मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळांना विशेष न्यायालयाने गुरुवारी (ता. २४) दोषमुक्त केले. विशेष म्हणजे भुजबळ यांच्याविरुद्ध दाखल हा शेवटचा प्रलंबित खटला असून, त्यातही ते दोषमुक्त झाल्याने त्यांना कायमस्वरूपी दिलासा मिळाला आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
chhagan bhujbal
Chhagan Bhujbal
Marathi News Esakal
www.esakal.com