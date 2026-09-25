Chhagan Bhujbal: छगन भुजबळांना १० वर्षांनी दिलासा, ग्रंथालय कंत्राट प्रकरणी विशेष न्यायालयाकडून दोषमुक्त

मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना परिसरातील ग्रंथालयाच्या कंत्राटासाठी लाच घेतल्याप्रकरणी दशकभरापूर्वी दाखल खटल्यातून मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळांना विशेष न्यायालयाने गुरुवारी (ता. २४) दोषमुक्त केले. विशेष म्हणजे भुजबळ यांच्याविरुद्ध दाखल हा शेवटचा प्रलंबित खटला असून, त्यातही ते दोषमुक्त झाल्याने त्यांना कायमस्वरूपी दिलासा मिळाला आहे..मुंबई विद्यापीठाच्या चार एकर भूखंडाशी हे प्रकरण संबंधित आहे. विद्यापीठाने हा भूखंड ग्रंथालय बांधण्यासाठी राज्य सरकारला दिला होता. भुजबळ यांच्या बांधकाम विभागाने ग्रंथालय बांधण्यासाठी निविदा काढल्या आणि उर्वरित जमीन एका विकासकाला भाडेपट्ट्यावर एक रुपया प्रति चौरस मीटर दराने दिली होती. ही कृती बेकायदा असल्याचा आरोपही एसीबीने केला होता..Kolhapur Mumbai Special Train : दिवाळीत गावी जाणाऱ्यांसाठी खूशखबर! मध्य रेल्वेकडून कोल्हापूर ते मुंबई, कलबुर्गीसाठी विशेष गाड्या जाहीर; पाहा रेल्वे गाड्यांचं वेळापत्रक.दोन प्रकरणांत मुक्तभुजबळांवर दिल्लीतील 'महाराष्ट्र सदन'चे बांधकाम आणि नवी मुंबईतील गृहनिर्माण प्रकल्पाशी संबंधित अनियमिततांचा समावेश होता. ईडीने या प्रकरणांतील आर्थिक गैरव्यवहाराच्या पैलूंची चौकशी केली होती. एसीबी प्रकरणात दोषमुक्त झाल्यानंतर त्याआधारे या दोन्ही प्रकरणांतून भुजबळांना दोषमुक्त केले होते..Mumbai Rain: परतीचा पाऊस मुंबईला झोडपणार! 'या' भागात वादळी पावसाची शक्यता, हवामान विभागाचा नवा अंदाज .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.