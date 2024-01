Chhagan Bhujbal: "सरकार किंवा पक्षातून काढलं तरी ओबीसींसाठी लढत राहणार"; भुजबळांचं मोठं विधान

मुंबई : मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्याविरोधात छगन भुजबळांनी सध्या आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आपल्याला सरकारमधून काढून टाकलं किंवा पक्षातून काढलं तरी आपण ओबीसींच्या बाजूचा लढा सुरुच ठेवणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. साम टीव्हीशी बोलताना त्यांनी आपली भूमिका मांडली. (Chhagan Bhujbal will continue to fight even if expelled from govt or party Bhujbal big statement)