मुंबई

Mumbai: हायकोर्टाच्या विरोधानंतरही छठपूजेचा उत्साह, मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्र्यांची हजेरी

Chhath Puja celebrated in Mumbai: मुंबईत उच्च न्यायालयाच्या विरोधाची पार्श्वभूमी असतानाही छठपूजेचा उत्सव साजरा करण्यात आला.
Chhath Puja celebrated in Mumbai

Chhath Puja celebrated in Mumbai

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बदलापूर : मनसे आणि उल्हास नदी बचाव समितीच्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर तसेच उल्हास नदीपात्रातील मातीच्या भरावावरून निर्माण झालेल्या वादानंतरही बदलापूरमध्ये रविवारी (ता. १५) छठपूजा उत्साहात पार पडली. उल्हास नदीच्या तीरावर हजारोंच्या संख्येने भाविकांनी गर्दी केली होती.

Loading content, please wait...
Mumbai
Eknath Shinde
CM Devendra Fadnavis
CM Devendra Fadnavis news