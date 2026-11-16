Mumbai: हायकोर्टाच्या विरोधानंतरही छठपूजेचा उत्साह, मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्र्यांची हजेरी

बदलापूर : मनसे आणि उल्हास नदी बचाव समितीच्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर तसेच उल्हास नदीपात्रातील मातीच्या भरावावरून निर्माण झालेल्या वादानंतरही बदलापूरमध्ये रविवारी (ता. १५) छठपूजा उत्साहात पार पडली. उल्हास नदीच्या तीरावर हजारोंच्या संख्येने भाविकांनी गर्दी केली होती..नदीपात्रात करण्यात आलेल्या मातीच्या भरावावरून गेल्या काही दिवसांपासून वाद सुरू आहे. मनसे, पर्यावरणप्रेमीं आणि राजकीय पक्षांनी आक्षेप या भरावाला विरोध दर्शविला होता. कोणत्याही प्रकारची अनूचीत घटना धडू नये यासाठी छठपूजेच्या दिवशी नदी परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता..छठपूजेच्या आयोजनासाठी उल्हास नदीवरील नवीन पूल वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे नदीकडे जाणारा रस्ता आणि बदलापूर गावाला जोडणाऱ्या मार्गावर वाहतूक कोंडी झाली. बदलापूर गावातून रेल्वे स्थानक परिसराकडे जाणाऱ्या तसेच स्थानक परिसरातून गावाकडे येणाऱ्या नागरिकांना याचा फटका बसला..Farmer ID: 'ई-केवायसी पूर्ण करावी', सरकारचे राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आवाहन.बदलापूरमध्ये उत्तर भारतीय बांधव अनेक वर्षांपासून शांततेत आणि गुण्यागोविंदाने राहत आहेत. छटपूजा ही उत्तर भारतीय संस्कृतीतील महत्त्वाची पूजा असून परंपरेनुसार देशातील उत्तर भारतीय बांधव हा सण उत्साहात साजरा करतात. शहरात प्रशासनाच्या वतीने पूजेकरीता कृत्रिम तलावांची सुविधाही करण्यात आली होती..सांस्कृतिक उत्सवांमध्ये राजकारण नको : शिंदेराज्यातील प्रत्येक समाजाच्या सण-उत्सवांत सहभागी होऊन त्यांचा आनंद द्विगुणित करण्याचा माझा प्रयत्न असतो. गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दसरा आणि दिवाळीप्रमाणेच छठपूजाही मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते. त्यामुळे अशा धार्मिक आणि सांस्कृतिक उत्सवांमध्ये राजकारण आणू नये, अशी टीका उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विरोधकांवर केली. वागळे इस्टेट येथील रायलादेवी तलाव परिसरात रविवारी (ता. १५) आयोजित छठपूजा उत्सवात ते बोलत होते..आपली संस्कृती, परंपरा आणि सण-उत्सव पुढील पिढीपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी प्रत्येकाने पार पाडली पाहिजे, असे शिंदे म्हणाले. छठपूजा हा केवळ धार्मिक विधी नसून, भारतीय संस्कृती, श्रद्धा आणि सामाजिक एकतेचे प्रतीक आहे. उगवत्या आणि मावळत्या सूर्याची पूजा करून निसर्गाप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्याची शिकवण या सणातून मिळते. महिला अत्यंत श्रद्धेने हे व्रत करतात. कुटुंबाची सुख-समृद्धी, मुलांचे उज्ज्वल भविष्य आणि समाजाच्या कल्याणासाठी केली जाणारी ही उपासना भारतीय संस्कृतीतील अनोखी परंपरा असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले..Amitabh Bachchan: जलसा बंगल्यावरील गोळीबाराचा कट उधळला, बिग बींचे सूचक पोस्ट; म्हणाले 'बच गए'.श्रद्धा, भक्ती आणि सनातन संस्कृतीचा संगम'छठ महासंघा'द्वारे 'छठ महापर्व' कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजप मुंबई अध्यक्ष आणि आमदार अमित साटम यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी असे म्हटले की, 'दरवर्षीप्रमाणे, यंदाही अफाट श्रद्धा, भक्ती आणि उत्साहाने भाविक एकत्र आले आहेत, जेणेकरून त्यांना असीम ऊर्जेचा मुख्य स्रोत असलेल्या भगवान सूर्य नारायण आणि छठी मैया यांचा आशीर्वाद प्राप्त व्हावा. आपले सर्व सण-उत्सव हे आपल्या प्राचीन आणि सनातन संस्कृतीची अमूल्य प्रतीके आहेत. हे सण समाजातील सर्व घटकांना एकत्र आणतात, परस्पर प्रेम व सलोखा वाढवतात. भगवान सूर्य नारायण आणि छठी मैया सर्वांना सुख, समृद्धी, उत्तम आरोग्य आणि कल्याण प्रदान करोत. देशातील सर्व नागरिकांना 'छठ महापर्वा'च्या मनःपूर्वक आणि मंगलमय शुभेच्छा!'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.