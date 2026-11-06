कर्जतमध्ये शिवाजी महाराजांचे मंदिर; स्मारक, संग्रहालयासह पर्यटन सुविधा

कर्जत : कर्जत शहरातील उल्हास नदीकिनारी आमराई येथील नाट्यगृहाशेजारी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य मंदिर उभारण्यात येणार आहे. तसेच आकुर्ले येथून कर्जत शहराला जोडणारा पूल बांधण्यात येणार आहे. परिवर्तन विकास आघाडीने ४ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्ष कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत या दोन्ही प्रकल्पांची घोषणा केली. उपनगराध्यक्ष संतोष पाटील यांनी याबाबत अधिकृत माहिती दिली..शिवमंदिर परिसरात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक, संग्रहालय, स्वराज्य ध्वज, उद्यान, सुशोभीकरण आणि पर्यटकांसाठी खाद्यपदार्थांची सुविधा विकसित करण्याची संकल्पना आहे. नगरपरिषदेच्या विशेष निधीतून या दोन्ही कामांसाठी खर्च करण्यात येणार असून लवकरच कामांना सुरुवात होणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले..Mumbai News: मोठी बातमी! मुंबई हायकोर्टाला पुन्हा धमकीचा मेल, अभिनेते अमिताभ बच्चन यांचाही उल्लेख .माजी नगराध्यक्ष राजेश लाड यांनी आमराई नाट्यगृह आणि क्रीडानगरीचे रखडलेले काम पूर्ण करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. रेल्वे उड्डाणपुलांच्या कामातील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे हे या प्रकल्पांचा पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले..ऐतिहासिक ओळख जपण्यावर भरकर्जतचा विकास केवळ रस्ते आणि गटारांपुरता मर्यादित न ठेवता शहराला ऐतिहासिक ओळख मिळवून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे संतोष पाटील यांनी स्पष्ट केले. नुकतेच १४ कोटी रुपयांच्या विकासकामांचे भूमिपूजन करण्यात आले आहे. त्यापुढील टप्पा म्हणून शिवमंदिराची संकल्पना मांडण्यात आली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.