कल्याणमध्ये शिवरायांच्या आरमाराचे देशातील पहिले स्मारक! नौदलाच्या इतिहासासह जहाजांच्या प्रतिकृती उभारणार

डोंबिवली : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सागरी सामर्थ्यांची आणि दूरदृष्टीची ओळख नव्या पिढीला करून देण्यासाठी कल्याण पूर्वेतील कचोरे-नेतीवली टेकडी परिसरात देशातील पहिले छत्रपती शिवाजी महाराज आरमार स्मारक उभारण्याची संकल्पना पुढे आली आहे. या स्मारकाच्या माध्यमातून केवळ महाराजांचा पुतळा उभारण्याऐवजी त्यांच्या आरमाराचा गौरवशाली इतिहास नागरिकांना समजावा, यासाठी अभ्यासपूर्ण स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..कचोरे-नेतीवली टेकडी परिसरातील उपलब्ध जागेचा स्मारकासाठी अभ्यास करण्याच्या सूचना महापालिका प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. जागेची उपलब्धता, क्षेत्रफळ, स्मारकाचे स्वरूप, परिसराचा विकास आणि आवश्यक सुविधा यांचा सविस्तर अभ्यास करून पुढील नियोजन केले जाणार आहे. यासंदर्भात आमदार राजेश मोरे, महापौर हर्षाली चौधरी आणि महापालिका प्रशासनासोबत आढावा बैठक घेतली. या वेळी स्थायी समिती सभापती मल्लेश शेट्टी, नगरसेवक रवि पाटील, विश्वनाथ राणे उपस्थित होते. .अटक करणार नाही म्हणत १.३० लाखांची मागणी, लाच घेताना PSIला रंगेहाथ अटक; बोरिवली पोलीस ठाण्यात ACBची मोठी कारवाई.प्रस्तावित स्मारकात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आरमाराची निर्मिती, जहाजांचे प्रकार, सागरी मोहिमा आणि तत्कालीन नौदल सामर्थ्याची माहिती देण्यात येणार आहे. आरमारातील विविध जहाजांच्या भव्य आणि वास्तवदर्शी प्रतिकृती उभारण्याची संकल्पना असून, त्यातून नागरिकांना शिवरायांच्या सागरी धोरणाची माहिती प्रत्यक्ष अनुभवता यावी, असा उद्देश आहे..अभ्यासपूर्ण केंद्र उभारावे !छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळाही उभारण्यात येणार आहे. आरमार हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सागरी दूरदृष्टीचे प्रतीक आहे. हा इतिहास नव्या पिढीपर्यंत पोहोचण्यासाठी स्मारक केवळ पुतळ्यापुरते मर्यादित न ठेवता आरमाराची माहिती आणि प्रतिकृती असलेले अभ्यासपूर्ण केंद्र म्हणून विकसित करावे, अशी सूचना खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी महापालिका प्रशासनाला केली आहे..Navi Mumbai: नवी मुंबईत १६ तास पाणीपुरवठा बंद, सात विभागांवर परिणाम; पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन.संत सावळाराम महाराज स्मारकाच्या कामालाही गतीडोंबिवलीतील संत सावळाराम महाराजांच्या स्मारकाच्या सुरू असलेल्या कामाचाही आढावा घेण्यात आला. स्मारकासाठी आवश्यक जागा आणि निधीला मंजुरी मिळाल्यानंतर काम सुरू आहे. हे काम अधिक वेगाने पूर्ण करून नागरिकांसाठी स्मारक लवकर खुले करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.