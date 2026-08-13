मुंबई

Mumbai News : चार महिने झाले... आई अजूनही दाराकडे पाहतेय; ‘अब्दुल’ कुठे आहे?

१२ वर्षीय मुलाच्या शोधासाठी आईची आर्त हाक; शिवाजी नगर पोलिसांचे मुंबईभर शोधमोहीम सुरू
Nasima Shaikh and Abdul Shaikh

Nasima Shaikh and Abdul Shaikh

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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- नितीन बिनेकर

मुंबई - घरातून बाहेर पडलेला मुलगा आज ना उद्या परत येईल, या आशेवर गोवंडीतील एका घराचा दरवाजा गेल्या चार महिन्यांपासून उघडा आहे. फोनची प्रत्येक रिंग आई नसीमा अनारुल शेख यांची धडधड वाढवते; मात्र काही क्षणांतच पुन्हा निराशा पदरी पडते. १६ मे २०२६ रोजी घरातून बाहेर पडलेला त्यांचा १२ वर्षीय मुलगा अब्दुल कादिर अनारूल शेख अद्याप बेपत्ता असून, त्याचा शोध सुरू आहे.

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