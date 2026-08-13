Mumbai News : चार महिने झाले... आई अजूनही दाराकडे पाहतेय; ‘अब्दुल’ कुठे आहे?

- नितीन बिनेकरमुंबई - घरातून बाहेर पडलेला मुलगा आज ना उद्या परत येईल, या आशेवर गोवंडीतील एका घराचा दरवाजा गेल्या चार महिन्यांपासून उघडा आहे. फोनची प्रत्येक रिंग आई नसीमा अनारुल शेख यांची धडधड वाढवते; मात्र काही क्षणांतच पुन्हा निराशा पदरी पडते. १६ मे २०२६ रोजी घरातून बाहेर पडलेला त्यांचा १२ वर्षीय मुलगा अब्दुल कादिर अनारूल शेख अद्याप बेपत्ता असून, त्याचा शोध सुरू आहे..अब्दुल हा कुटुंबातील सर्वांत मोठा मुलगा आहे. पतीची साथ नसल्याने मुलांची जबाबदारी आई नसीमा यांच्यावर आहे. घरची परिस्थिती हलाखीची असतानाच कुटुंबाचा आधार असलेला मोठा मुलगा बेपत्ता झाल्याने त्यांच्या चिंतेत आणखी भर पडली आहे.एकदा सापडला होता, पुन्हा हरवलाअब्दुल यापूर्वीही घरातून निघून गेला होता. त्यावेळी नसीमा यांनी शिवाजी नगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. पोलिस अधिकारी किसन आंबवणे यांनी त्याचा शोध घेतला. त्यावेळी अब्दुल एका भिक्षा मागणाऱ्या व्यक्तीसोबत असल्याचे आढळून आले होते. त्याला आईच्या स्वाधीन केल्यानंतर काही काळाने तो पुन्हा घरातून निघून गेला. त्यानंतर १६ मे रोजी घराबाहेर पडलेला अब्दुल अद्याप घरी परतलेला नाही..मुंबईभर पोलिसांकडून शोधअब्दुलचा शोध घेण्यासाठी शिवाजी नगर पोलिस ठाण्यातील मिसिंग पथकाचे अधिकारी किसन आंबवणे, सुभाष तुराई, विजयकुमार पवार आणि स्वप्नाली पवार प्रयत्न करीत आहेत. मुंबईतील विविध ठिकाणी त्याचा शोध घेतला जात असून, त्याच्याबाबत माहिती मिळविण्यासाठी माध्यमांचीही मदत घेतली जात आहे.‘माझा मुलगा कुठे आहे, एवढेच सांगा...’गेल्या चार महिन्यांपासून मुलाची वाट पाहणाऱ्या नसीमा यांच्यासाठी प्रत्येक दिवस अस्वस्थ करणारा ठरत आहे. अब्दुल कुठे असेल? त्याने जेवण केले असेल का? तो सुरक्षित असेल का? अशा अनेक प्रश्नांनी त्यांना सतावत आहे.'मुंबईकरांनी माझ्या मुलाला शोधण्यासाठी मदत करावी. तो कुठेही दिसला तर कृपया आम्हाला कळवा. माझा मुलगा सुखरूप घरी यावा, एवढीच इच्छा आहे,' अशी आर्त हाक नसीमा यांनी ‘सकाळ’च्या माध्यमातून दिली..एका फोनची प्रतीक्षाचार महिन्यांपासून अब्दुलचा फोटोच त्याच्या शोधातील महत्त्वाचा धागा ठरला आहे. मुंबईच्या गर्दीत कुठेतरी अब्दुलही आपल्या आईची वाट पाहत असेल, अशी आशा कुटुंबीयांना आहे. एखाद्या जागरूक नागरिकाला तो दिसला आणि त्याने केलेल्या एका फोनमुळे चार महिन्यांची प्रतीक्षा संपण्याची शक्यता आहे.अब्दुल कुठेही दिसल्यास किंवा त्याच्याबाबत कोणतीही माहिती मिळाल्यास ती तातडीने शिवाजी नगर पोलिस ठाणे किंवा कुटुंबीयांपर्यंत पोहोचवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.अब्दुलला त्याच्या आईपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न सुरू आहेत. मुंबईभर त्याचा शोध घेत असून, माध्यमांचीही मदत घेत आहोत.- किसन आंबवणे, पोलिस अधिकारी.अब्दुलची माहिती- नाव : अब्दुल कादिर अनारूल शेख- वय : १२ वर्षे- राहणार : गोवंडी, मुंबई- बेपत्ता झाल्याची तारीख : १६ मे २०२६- पोलिस ठाणे : शिवाजी नगर पोलिस ठाणे- संपर्क : किसन आंबवणे - ९८२१३८४५९९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.