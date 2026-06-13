Navi Mumbai: नवी मुंबईच्या विकासाला 'पंचतारांकित' गती, व्यावसायिक जिल्ह्याची निर्मिती

नवी मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे शहराचा चेहरामोहरा बदलत आहे. या संपूर्ण परिसराला जागतिक दर्जाचे ठिकाण बनवण्यासाठी सिडकोने (शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ) कंबर कसली असून सोयीसुविधांवर भर देण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रवासी आणि उद्योजकांची गरज लक्षात घेऊन सिडकोने मोक्याच्या ठिकाणी तारांकित हॉटेलांच्या उभारणीसाठी सहा भूखंडांची घोषणा केली आहे. या भूखंडांच्या ई-निविदा आणि ई-लिलाव प्रक्रिया सुरू केली असून नवी मुंबईच्या आदरातिथ्य आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला नवी झळाळी प्राप्त होणार आहे..खारघर, कामोठे, सीबीडी-बेलापूर आणि पुष्पकनगर या विभागांतील भूखंडांचा समावेश आहे. हे विभाग नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून अवघ्या १५ ते ३० मिनिटांच्या अंतरावर आहेत. तीन तारांकित आणि त्याहून अधिक श्रेणीतील हॉटेल उभारण्यासाठी हे भूखंड दीर्घकालीन भाडेपट्ट्याने दिले जाणार आहेत. भूखंडाचे कमाल क्षेत्रफळ ७,१०५.१३ चौरस मीटर आणि किमान क्षेत्रफळ ३,९९९.९० चौरस मीटर आकाराचे असणार आहेत. या योजनेसाठी तांत्रिक आणि आर्थिक निकष अत्यंत कठोर ठेवण्यात आले आहेत..Mumbai Local Megablock: लोकलसह एक्स्प्रेसवर परिणाम! तिन्ही रेल्वे मार्गावर विशेष ब्लॉक; अनेक सेवा रद्द, पाहा वेळापत्रक.सिडकोच्या भूखंड वाटप धोरणानुसार, भूखंडांचा मूळ दर हा दरवर्षी प्रत्येक नोडच्या सरासरी विकास खर्च आणि जमिनीच्या उपलब्धतेनुसार निश्चित केला जातो. नवी मुंबईत पंचतारांकित आणि उच्च श्रेणीतील हॉटेल्सची निर्मिती पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. सिडकोने विमानतळ परिसरात पंचतारांकित आणि तारांकित हॉटेल्ससाठी भूखंड खुले करून नवी मुंबईच्या जागतिक प्रगतीची पायाभरणी केली आहे..या निर्णयामुळे शहरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सोयीसुविधा निर्माण होतील, पर्यटनाला मोठी गती मिळेल आणि हजारो रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. वाढत्या किमतींमुळे ग्राहकांवर काहीसा आर्थिक ताण पडणार असला, तरी दर्जेदार पायाभूत सुविधा, वाढती कनेक्टिव्हिटी आणि सुरक्षित गुंतवणूक यामुळे नवी मुंबईचे रिअल इस्टेट क्षेत्र पुढील दशकात देशातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारा रिअल इस्टेट कॉरिडॉर म्हणून उदयास येण्यास मदत होईल..Navi Mumbai: सहाय्यक आयुक्त पदभरतीत गोंधळ! क्लिष्ट पॅटर्न लागू, अभ्यासक्रम बदलल्याने परीक्षार्थी संतापले.व्यावसायिक जिल्ह्याची निर्मितीसिडको विमानतळाजवळ ६६७ एकर क्षेत्रावर 'एरोसिटी' हा व्यावसायिक जिल्हा विकसित करणार आहे. 'वांद्रे-कुर्ला संकुल'च्या धर्तीवर आकार घेत असलेल्या या क्षेत्रात कॉर्पोरेट कार्यालये, प्रदर्शन केंद्रे, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे मुख्यालय आणि आलिशान हॉटेल असणार आहेत..तांत्रिक अन् आर्थिक निकषविकसकाची किंवा हॉटेल समूहाची निव्वळ मालमत्ता किमान ४०० कोटी रुपये असावी.तीन वर्षांतील सरासरी वार्षिक उलाढाल २५० कोटी रुपयांपेक्षा कमी नसावी.अर्जदाराकडे दोन पंचतारांकित हॉटेल किमान पाच वर्षे यशस्वीपणे चालवण्याचा प्रत्यक्ष अनुभव असावा.प्रत्येक भूखंडाची इसारा अनामत रक्कम ऑनलाइन भरणे अनिवार्य आहे.अयशस्वी ठरल्यास इसारा रक्कम विनाकपात आणि व्याजाशिवाय बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.लिलावादरम्यान किमान एक हजार रुपये प्रति चौरस मीटरच्या पटीत बोली वाढवावी लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.