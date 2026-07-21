CIDCO Lottery: सर्वसामान्यांना मिळालं हक्काचं घरं! सिडकोच्या नवी मुंबईतील ८,७९५ घरांची सोडत जाहीर

नवी मुंबई : स्वतःच्या हक्काच्या घराची अनेक वर्षे वाट पाहणाऱ्या हजारो कुटुंबांसाठी सोमवारी आनंदाचा दिवस ठरला. सिडकोच्या बहुप्रतीक्षित 'माझे पसंतीचे सिडकोचे घर माझा पहिला चॉइस' या गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) प्रवर्गातील ८,७९५ सदनिकांची संगणकीय सोडत सोमवारी पार पडली. सीबीडी बेलापूर येथील सिडको भवनात पारदर्शक आणि संगणकीकृत पद्धतीने ही सोडत काढण्यात आली..सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुद्गल यांच्या हस्ते सोडत प्रक्रिया पार पडली. या वेळी सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक शान्तनु गोयल, डॉ. राजा दयानिधी, मुख्य दक्षता अधिकारी सुरेश मेगडे, एनआयसीचे संचालक (आयटी) नरेंद्र भामरे, उपसंचालक (आयटी) हबीबा ए. एल., प्रभारी महाव्यवस्थापक (गृहनिर्माण) श्रीनिवास मोकळीकर यांच्यासह सिडकोचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी उपस्थितांना संबोधित करताना अश्विन मुद्रल म्हणाले, "आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील नागरिकांना दर्जेदार आणि हक्काची घरे उपलब्ध करून देणे हे सिडकोचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे..Navi Mumbai: परीक्षेच्या 24 तास आधी भरती रद्द! १८ हजार ९३० उमेदवारांमध्ये संभ्रम, नवी मुंबई महापालिकेत स्थगन प्रस्ताव.१० हजार ८३२ अर्ज पात्रडिसेंबर २०२५ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या या योजनेअंतर्गत तळोजा, कळंबोली, खारघर, उलवे आणि खारकोपर या नवी मुंबईतील वेगाने विकसित होत असलेल्या आणि मोक्याच्या ठिकाणी एकूण ८,७९५ ईडब्ल्यूएस सदनिका उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. या योजनेला नागरिकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला असून, एकूण १० हजार ८३२ पात्र अर्ज प्राप्त झाले होते..संपूर्ण सोडत प्रक्रिया संगणकीय, मानवी हस्तक्षेपविरहित आणि पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने पार पडली. सोडतीतील यशस्वी अर्जदारांची अधिकृत यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. संगणकीय सोडत केवळ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) प्रवर्गातील सदनिकांसाठी आयोजित करण्यात आली होती. अन्य उर्वरित प्रवर्गातील सदनिकांची सोडत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत स्थगित ठेवण्यात आली आहे..नवी मुंबईतील पंचतारांकित हॉटेल FDA च्या रडारवर, फेरतपासणी करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.