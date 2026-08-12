मुंबई

CIDCO Housing Lottery: स्वातंत्र्य दिनानिमित्त ४,७७९ घरांची लॉटरी सिडकोची 'ईडब्ल्यूएस'साठी संधी

CIDCO Announces 4,779 Homes Under New Housing Scheme: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सिडकोने नवी मुंबईत ४,७७९ घरांची योजना जाहीर केली आहे.तळोजा, खारघर आणि कळंबोलीतील घरांसाठी ऑनलाइन नोंदणी १५ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे.
CIDCO Housing Lottery

CIDCO Housing Lottery

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी मुंबई: घर खरेदीचे स्वप्न पाहणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सिडकोने चार हजार ७७९ घरांची नवीन महागृहनिर्माण योजना जाहीर केली आहे. येत्या शनिवारी (ता. १५) सकाळी ११ वाजल्यापासून सिडकोच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन नोंदणी सुरू होणार आहे.

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