CIDCO Housing Lottery: स्वातंत्र्य दिनानिमित्त ४,७७९ घरांची लॉटरी सिडकोची 'ईडब्ल्यूएस'साठी संधी

नवी मुंबई: घर खरेदीचे स्वप्न पाहणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सिडकोने चार हजार ७७९ घरांची नवीन महागृहनिर्माण योजना जाहीर केली आहे. येत्या शनिवारी (ता. १५) सकाळी ११ वाजल्यापासून सिडकोच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन नोंदणी सुरू होणार आहे..तळोजा, कळंबोली आणि खारघरमध्ये या योजनेअंतर्गत नवी मुंबईतील वेगाने विकसित होणाऱ्या नोड्समध्ये घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. यामध्ये तळोजा येथे सेक्टर-३९ मध्ये ४,२२९ सदनिका, खारघर बस डेपो परिसरात २९३ सदनिका, कळंबोली येथे बस डेपो परिसरात २५७ सदनिका आहेत. .Mumbai Monsoon: मुंबईत आज मुसळधारेचा इशारा;वाहतूक सुरळीत; समुद्रात ४.६८ मीटर उंचीच्या मोठ्या लाटा.या योजनेत दिव्यांग अर्जदारांसाठीही काही सदनिका राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. इच्छुक अर्जदारांनी नोंदणीसाठी www.cidcohomes.com या अधिकृत संकेतस्थळास भेट द्यावी. प्रत्येक प्रकल्पाची सदनिकानिहाय किंमत व सर्व इतर अतिरिक्त शुल्क नोंदणी प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाणार असल्याचे सिडकोकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.