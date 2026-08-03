CIDCO: सिडकोला धक्का! भूसंपादन भरपाईसंबंधी पक्षकार करण्यास नकार

मुंबई : उरण तालुक्यातील बोकडविरास्थित भूसंपादन भरपाईबाबत दाखल अपिलांमध्ये पक्षकार म्हणून सहभागी करून घेण्याची सिडकोची मागणी उच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळली. सिडको राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे विशेष प्राधिकरण असून, या प्रकरणी ते योग्य पक्षकार ठरत नसल्याचे न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली..बोकडविरास्थित जमिनीच्या संपादनाबाबत उच्च न्यायालयाच्या अन्य खंडपीठाने जमीनमालकांना वाढीव भरपाई मंजूर केली होती. या वाढीव भरपाईला राज्य सरकारने नुकतेच उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यात सिडकोने स्वतःला पक्षकार करण्याची मागणी दोन अंतरिम अर्जाद्वारे केली होती; मात्र सिडकोची ही मागणी न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने फेटाळली..Mumbai News: केवळ क्रूरतेचे आरोप पुरेसे नाहीत, घटस्फोटाची याचिका न्यायालयाने फेटाळली.वाढीव भरपाईचा आर्थिक भार सिडकोवरच पडतो. नवी मुंबईच्या विकासासाठी निधी उभारण्याची जबाबदारीही सिडकोची असल्याचे ज्येष्ठ वकील जी. एस. हेगडे आणि अॅड. पिंकी भन्साळी यांनी सिडकोतर्फे युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. २००८च्या शासन निर्णयाचा हवाला देत भूसंपादनात संपादन करणाऱ्या संस्थेला पक्षकार करण्याची तरतूद असल्याचा दावाही त्यांनी केला..पूर्वीचा निर्णयमहाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमाच्या (एमआरटीपी कायदा) कलम ११३ (३ अ) अंतर्गत सिडको ही राज्य सरकारची केवळ प्रतिनिधी संस्था असल्याचे जमीनमालकांच्या वतीने अॅड. श्रीराम कुलकर्णी, गौरव उगले आणि आर्यव्रत दुबे यांनी न्यायालयाला सांगितले. नवी मुंबई प्रकल्पासाठीचे भूसंपादन राज्य सरकारतर्फे आणि त्याच्याच खर्चाने केले जाते, असा पूर्वीचा उच्च न्यायालयाचा निर्णयही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला..Navi Mumbai: नवी मुंबईतील 'जलद पुनर्विकासा'ला ब्रेक? जनाधार वाढवण्याच्या शिवसेनेच्या प्रयत्नांना भाजपचा कायदेशीर सुरुंग.युक्तिवाद ग्राह्यहा युक्तिवाद ग्राह्य धरून एमआरटीपी कायदा, भूसंपादन कायदा, शासन निर्णय आणि न्यायालयीन निर्णयांचा विचार करून सिडकोवर आर्थिक भार पडत असला, तरी केवळ त्या कारणावरून सिडकोला प्रत्येक भूसंपादन प्रकरणात पक्षकार होता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कायदेशीर चौकटीत जमीन संपादनाची जबाबदारी राज्य सरकारची असून, सिडकोची भूमिका केवळ नियोजन, विकास आणि जमिनीची विल्हेवाट लावण्यापुरती मर्यादित असल्याचेही न्यायालयाने सिडकोचे दोन्ही अर्ज फेटाळून लावताना अधोरेखित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.