मुंबई

Navi Mumbai: सिडको नवा इतिहास रचणार! जलावर्धन प्रकल्पात बोगद्याचा ब्रेकथ्रू, वहाळ गावात ऐतिहासिक टप्पा गाठणार

Hetwane Water Supply Project: नवी मुंबई परिसरातील हेटवणे जलावर्धन योजनेतील पहिल्या बोगदा ब्रेकथ्रूद्वारे उभारण्यात येत आहे. सिडकोच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे सिडको नवा इतिहास रचणार आहे.
Cidco Hetwane Water Supply Project

Cidco Hetwane Water Supply Project

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी मुंबई : हेटवणे जलावर्धन योजनेतील अत्यंत कठीण भूगर्भीय व अभियांत्रिकी आव्हानांवर मात करीत सोमवारी (ता. २९) महामंडळाच्या इतिहासातील पहिल्या बोगदा ब्रेकथ्रूद्वारे सिडको नवा इतिहास रचणार आहे. सिडकोच्या आजवरच्या सर्व प्रकल्पांमध्ये हा पहिलाच बोगदा ब्रेकथ्रू ठरणार आहे.

Loading content, please wait...
Navi Mumbai
Mumbai
Water supply
cidco

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com