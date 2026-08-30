मुंबई हायकोर्टाने FDA ला 'अतिरेक' केल्याबद्दल झापलं! ‘सिप्ला फार्मा’चा परवाना रद्द करण्याचा आदेश घेतला मागे

पुणे वडकी येथील सिप्ला फार्मा अँड लाइफ सायन्सेस लिमिटेडच्या सी अँड एफ औषध विक्री परवान्याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) घेतलेला निर्णय आता मागे घेण्यात आला आहे. डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय विक्री करता न येणाऱ्या औषधाच्या पॅकेजिंगवर परवानगी नसलेला मजकूर छापणे आणि औषधांच्या साठवणुकीत गंभीर अनियमितता आढळल्याने एफडीएने २७ ऑगस्टपासून कंपनीचा परवाना तात्काळ प्रभावाने रद्द केला होता. मात्र, या कारवाईला कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर न्यायालयाने एफडीएच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर एफडीएने परवाना रद्द करण्याचा आदेश मागे घेतला..उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेनंतर निर्णय मागेसिप्ला फार्मा अँड लाइफ सायन्सेसने पुणे एफडीएच्या सीपीएलएसमार्फत संचालित सी अँड एफ वेअरहाऊसच्या कामकाजासंदर्भातील आदेशाला आव्हान दिले होते. या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात झाली. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने एफडीएने केलेल्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले..एफडीएने या प्रकरणात ‘नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे’ पालन केले नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, नियामकाने कारवाई करताना ‘मर्यादा ओलांडली’ आणि ‘उद्धटपणे’ वागल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्यानंतर एफडीएने परवाना रद्द करण्याचा आदेश तत्काळ मागे घेण्याचे न्यायालयाला सांगितले. तसेच, कंपनीला नव्याने कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यावर सुनावणी घेतल्यानंतर कारणमीमांसा असलेला आदेश पारित केला जाईल, असे एफडीएने स्पष्ट केले..Mumbai Crime: मुंबई-नाशिक महामार्गावर दरोडेखोरांचा थरार, पोलिसाकडूनच ६१ लाखांची लूट, पाच जणांना अटक.जूनमध्ये मुख्य गोदामावर कारवाईदरम्यान, जून २०२६ मध्ये एफडीएने वडकी येथील सिप्ला फार्माच्या मुख्य गोदामावर कारवाई केली होती. या तपासणीत ‘रिॲक्टिन प्लस टॅब्लेट’ या शेड्युल एच औषधाच्या पॅकेजिंगवर परवानगी नसलेला ‘अनालजेसिक’ आणि ‘अँटीपायरेटीक’ असा मजकूर छापण्यात आल्याचे आढळले होते..डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय वापरता न येणाऱ्या औषधाच्या पॅकेजिंगवर अशा प्रकारचा मजकूर प्रसिद्ध केल्याने नागरिकांकडून डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय औषध घेण्याची प्रवृत्ती वाढण्याची शक्यता असल्याचे एफडीएने नमूद केले होते. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो, या कारणास्तव एफडीएने ११ लाख १९ हजार रुपयांचा औषधसाठा जप्त केला होता..औषधसाठा परत मागविण्याचे आदेशकारवाईदरम्यान संबंधित औषधांचा साठा बाजारातून परत मागविण्याचे निर्देशही कंपनीला देण्यात आले होते. मात्र, कंपनीने या आदेशाची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी केली नसल्याचे एफडीएने म्हटले. याच पार्श्वभूमीवर औषधे व सौंदर्य प्रसाधने अधिनियमांतर्गत कंपनीचा सी अँड एफ औषध विक्री परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर हा आदेश मागे घेण्यात आला असून, आता कंपनीला नव्याने कारणे दाखवा नोटीस देऊन पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे..Mumbai High Court : आश्रमशाळेत 3 मुलींचा सर्पदंशाने मृत्यू अन् राज्यभर संताप! उपोषणाला बसलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी 24 तास डॉक्टर हजर ठेवा, उच्च न्यायालयाचे आदेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.