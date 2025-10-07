मुंबई

Palghar News: मुरबे बंदराला स्थानिकांचा विरोध! जनसुनावणीत ८ हजारांहून अधिक विरोधी निवेदने

Murbe Bandar: मुरबे बंदर उभारणीसाठी पालघरमध्ये पर्यावरणविषयक जनसुनावणीला नागरिकांनी विरोध केला. तसेच जनसुनावणी बेकायदा असल्याने ती रद्द करावी, अशी मागणी केली.
सकाळ वृत्तसेवा
पालघर : मुरबे बंदर उभारणीसाठी पालघरमध्ये घेण्यात आलेल्या पर्यावरणविषयक जनसुनावणीला सोमवारी नागरिकांनी (ता. ४) कडाडून विरोध केला. बंदर उभारणीसाठी आवश्यक असलेल्या पर्यावरणीय मंजुरीसाठी तयार केलेल्या पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अहवाल त्रुटीयुक्त असल्याची टीका सर्वांनी एकमुखाने केली. हा अहवाल प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीवर आधारित नसल्याने घेण्यात आलेली जनसुनावणी बेकायदा असल्याने ती रद्द करावी, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.

