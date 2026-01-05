मुंबई

Mumbai Election Polls : अपक्षांचे फुटले पेव! पालिका निवडणुकीसाठी तब्बल ५५१ उमेदवार

MMC Elections 2026 : तिकीट न मिळालेल्या बंडखोरांपासून स्थानिक प्रभावशाली नेत्यांपर्यंत, अपक्षांची संख्या वाढल्याने मतविभाजन अटळ
सकाळ डिजिटल टीम
- बापू सुळे

मुंबई - निवडणूक म्हटले की सर्वसामान्य नागरिक दोन हात लांब राहणे पसंत करतात. कागदपत्रांची जुळवाजुळव, कार्यकर्त्यांना सांभाळायचे कसे, असे म्हणत राजकारणापासून दोन हात लांब राहत असले तरी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीतील चित्र वेगळे आहे.

