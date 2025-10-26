मुंबई

Thane News: भिवंडीत दोन गटांत हाणामारी! माजी महापौरांसह ३० जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल

Bhiwandi Crime: भिवंडीत दोन गटांत झालेल्या हाणामारीत माजी महापौरांसह ३० जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
Crime
Crimesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भिवंडी : भिवंडी महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे पडघम वाजू लागताच हाणामारीच्या घटना वाढू लागल्या आहेत. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर कोंबडपाडा येथील गावदेवी मंदिर परिसरात कार्यक्रम आयोजनाच्या वादातून दोन गटांत हाणामारीची घटना घडली. याप्रकरणी माजी महापौर विलास पाटील यांच्यासह दोन्ही गटांतील एकूण ३० जणांविरुद्ध निजामपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

Thane
crime
Crime News
crime news in marathi
Mumbai
crime marathi news
bhiwandi

