असेही महाभाग.. घोडागाडीच्या शर्यतीवर सट्टा खेळण्यासाठी हायवेच बंद केला!

नालासोपारा : मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर रविवारी (ता. 2) पहाटे घोड्यांची शर्यत लावून सट्टा खेळणाऱ्या सट्टेबाजावर धडक कारवाई केली. या कारवाईत 18 जणांवर वालीव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून 41 जणांना साक्षीदार बनविले आहे. तसेच घोडे, टांगा, मोटरसायकल असा 21 लाख 55 हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. पालघर स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या वसई पथकाला याची माहिती मिळाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. वसईतील वेलकम हॉटेल ते घोडबंदर पुलापर्यंतचा रस्ता बंद करून घोड्यांच्या शर्यती लावल्या होत्या. तुषार माळी, क्रिस मेंडोसा, एड्रियन पिंटो, क्‍लिंट रोड्रिंक्‍स, बेस्वल घोंसाविस, सैमिवाल मिरिंडा, रॉनी परेरा, शाखीर खान, पंकज यादव, पॉल जॉन, एडरल गोमस, भास्कर वेश, शंकर कुमार खतबे, शेल्डन कोयलो, मोजेश मेंडोसा, रेनल टेक्‍सिरा अशी गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. रविवार (ता. 2) पहाटे साडेपाच वाजता मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर वेलकम हॉटेल ते घोडबंदर रोडवर रस्ता अडवून घोडागाडी शर्यती सुरू केल्या होत्या. ही बातमी वाचा- नवी मुंबईत निवडणूकीपूर्वी लिंबू मिरचीचा खेळ चाले याबाबत पालघर पोलिस अधीक्षक गौरव सिंग यांना माहिती मिळाली होती. त्यांच्या आदेशावरून पालघर स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे प्रभारी रवींद्र नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली वसई पथकाचे प्रभारी सहायक पोलिस निरीक्षक सिद्धावा जायभाये, सुहास कांबळे, प्रताप दराडे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. याबाबत मुंबई जुगार अधिनियम कलम 12, प्राण्यांना क्रूरतेने वागणूक देण्यास प्रतिबंध कलम 11 सह मुंबई पोलिस अधिनियम कलम 100, 117, 119 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Web Title: Closed the highway to play betting on horse racing!