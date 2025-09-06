Ganesh Visarjan: मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी बाप्पाला भावपूर्ण निरोप, वर्षावर भक्तिमय वातावरण, पाहा व्हिडिओ

मुंबई : अनंत चतुर्थीनिमित्त आज शनिवार (ता. ६) रोज राज्यभरातील गणरायांचे विसर्जन होत आहे. ढोल ताशासह 'गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या' गजरात सर्व गणेशाचे विसर्जन होत आहे. गणेश मंडळासह पालिका आणि पोलीस प्रशासनाकडून गणपती मिरवणुकीची जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. मुंबईसह अनेक ठिकाणी गणरायाच्या विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली असून मोठ्या प्रमाणात भाविकांची गर्दी जमली आहे. .तथापि अनंत चतुर्थीनिमित्त महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्नी अमृता फडणवीस आणि कुटुंबासह त्यांच्या निवासस्थानी गणपतीचे विसर्जन केले आहे. फडणवीस कुटुंब त्यांच्या अधिकृत निवासस्थान, वर्षा येथे गणेश विसर्जन विधींमध्ये सहभागी झाले आणि उत्सवाचा समारोप झाला..Electricity Supply: २२ तास विजेचा खोळंबा, कल्याणकरांचे हाल.यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी असे म्हटले की, "आज आपण वर्षा येथे एका कृत्रिम तलावात गणपतीचे विसर्जन केले. बाप्पांनी आपल्याला आणि संपूर्ण महाराष्ट्राला १० दिवसांसाठी आशीर्वाद दिला. राज्यात मोठ्या उत्साहात विसर्जन मिरवणुका सुरू आहेत आणि मला आशा आहे की सर्व काही शांततेत पार पडेल आणि कायदा आणि सुव्यवस्था राखली जाईल...".त्याचपुढे, "ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींना महान म्हटले हे चांगले आहे. पण जरी त्यांनी तसे केले नसते तरी पंतप्रधान मोदी अजूनही महान असतील. अनेक जागतिक नेतेही असेच विचार करतात. अमेरिकेकडून आपल्याला जे दिसत आहे, काही प्रशंसा, काही टीका. याबाबत सर्वांना हे कळावे असे वाटते की, हा एक नवीन भारत आहे जो स्वतःचे परराष्ट्र धोरण ठरवतो. आम्ही सहकार्याचे स्वागत करतो, परंतु आमचा स्वतःचा मार्ग आहे जो आम्हाला विकसित भारताकडे घेऊन जाईल." असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले..लोक अदालतमध्ये कोणत्या प्रकरणांची सुनावणी होते? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.