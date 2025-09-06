मुंबई

Ganesh Visarjan: मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी बाप्पाला भावपूर्ण निरोप, वर्षावर भक्तिमय वातावरण, पाहा व्हिडिओ

CM Devendra Fadnavis: अनंत चतुर्थीनिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कुटुंबासह त्यांच्या निवासस्थानी गणपतीचे विसर्जन केले आहे. त्यांनी वर्षा येथे एका कृत्रिम तलावात गणपतीचे विसर्जन केले.
मुंबई : अनंत चतुर्थीनिमित्त आज शनिवार (ता. ६) रोज राज्यभरातील गणरायांचे विसर्जन होत आहे. ढोल ताशासह 'गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या' गजरात सर्व गणेशाचे विसर्जन होत आहे. गणेश मंडळासह पालिका आणि पोलीस प्रशासनाकडून गणपती मिरवणुकीची जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. मुंबईसह अनेक ठिकाणी गणरायाच्या विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली असून मोठ्या प्रमाणात भाविकांची गर्दी जमली आहे.

