मुंबई : राज्यातील १८ हजार गावांत जलयुक्त शिवार योजनेचा तिसरा टप्पा राबविण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत पंतप्रधान कृषी सिंचन, मनरेगा या दोन योजनांचाही समावेश करण्यात येणार आहेत. पावसाच्या पाण्याचा केंद्र शासनाच्या जलसंचय जनभागीदारी अभियानांतर्गत राज्यात मे २०२७ पर्यंत ३४ लाख ८३ हजार ९४० भूजल पुनर्भरण संरचनांची निर्मिती पूर्ण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलशक्ती अभियान राबविण्याबाबत झालेल्या बैठकीत आज दिली..केंद्रीय जलशक्तीमंत्री सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जलशक्ती अभियान राबविण्याबाबत बैठक झाली. या बैठकीस वर्षा या शासकीय निवासस्थान येथून मुख्यमंत्री फडणवीस सहभागी झाले होते..Western Railway: पश्चिम रेल्वेचा पुन्हा खोळंबा! एक्स्प्रेसमध्ये बिघाड, गाड्या तासभर उशिराने; प्रवाशांचे हाल.मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की 'एल निनो'च्या प्रभावामुळे महाराष्ट्रासमोर दुष्काळाचे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. राज्यातील जवळपास ९० टक्के भाग दुष्काळाच्या झळा सोसत असून, पिकांचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे..Mumbai News: मुंबईत फटाकेविक्रीवर बंदी? उच्च न्यायालयाचे संकेत; नागरिकांचे आरोग्य महत्त्वाचे .या संकटाचे संधीत रूपांतर करण्याच्या दृष्टीने जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. जुन्या जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन, तलावांची दुरुस्ती, शेततळी आणि पुनर्भरण खड्ड्यांची निर्मिती यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. निधी आणि कामांचे एकत्रीकरण करून जलसंधारणाची कामे प्रभावीपणे राबविण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.