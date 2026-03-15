Navi Mumbai: नवी मुंबईची कोंडी सुटणार, खारघर-तुर्भे लिंक रोड कधी खुला होणार? मुख्यमंत्र्यांनी तारीखच सांगितली

खारघर : खारघर आणि तुर्भेदरम्यानची वाढती वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी उभारण्यात येत असलेला खारघर-तुर्भे टनेल लिंक रोड प्रकल्प सप्टेंबर २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनात दिली. या घोषणेमुळे नवी मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यातील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे..नवी मुंबई परिसरातील वाढत्या वाहनसंख्येमुळे तुर्भे ते खारघर या मार्गावर दररोज मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत असते. या पार्श्वभूमीवर सिडकोच्या वतीने तुर्भे आणि खारघर नोडला थेट जोडणारा खारघर-तुर्भे टनेल लिंक रोड प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे..या प्रकल्पामुळे तुर्भे, जुईनगर, सानपाडा तसेच खारघर परिसरातील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत जुईनगर रेल्वे स्थानकासमोरील शीव-पनवेल द्रुतगती महामार्गापासून खारघर येथील सेंट्रल पार्क उद्यानापर्यंत सुमारे ५.९४० किमीचा चार पदरी मार्ग तयार करण्यात येणार आहे..या मार्गात सुमारे १.७६३ किमीचा बोगदा असणार असून उर्वरित भाग उड्डाणपूल व सरळ मार्गाने जोडण्यात येणार आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून हा बोगदा तयार करण्यात येणार असल्याची माहितीही प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे..या प्रकल्पामुळे तुर्भे ते खारघरदरम्यानचा प्रवास वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होणार असून कोंडीवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवता येणार आहे. तसेच नवी मुंबई, पनवेल आणि रायगड जिल्ह्यातील नागरिकांच्या दैनंदिन प्रवासाला मोठी सोय होणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सरकार आणि सिडकोकडून आवश्यक ती सर्व यंत्रणा कार्यरत करण्यात येत असून सप्टेंबर २०२८ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून खारघर-तुर्भे लिंक रोडसाठी २,१०० कोटी खर्च केला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधिवेशनात स्पष्ट केले..रस्त्याचे महत्त्वसिडकोकडून तळोजा-पेंधर ते खारघर खाडीमार्गे रस्त्याचे काम सुरू केले आहे. तुर्भे-खारघर लिंक रोडचे काम पूर्ण झाल्यावर मुंबईवरून थेट तळोजा वसाहत आणि तळोजा एमआयडीसीत पोहोचता येणार आहे. मुंबई, ठाणेवरून फुटबॉल आणि गोल्फ खेळाडूंना सोयीचे होणार आहे. त्यामुळे या रस्त्याला खूप महत्त्व येणार आहे..प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये- तुर्भे-खारघर लिंक मार्गाचा उगम जुईनगर रेल्वे स्थानकासमोर सायन-पनवेल महामार्गापासून होतो.- खारघर येथील गुरुद्वारा तथा सेंट्रल पार्कच्या चौकापुढील ३० मीटरच्या रस्त्यामध्ये हा मार्ग विलीन.- मार्गिकेची एकूण लांबी ५.४९० किमी- खारघर डोंगर फोडून निर्माण केल्या जाणाऱ्या भुयारी मार्गाची लांबी १.७६३ किमी- लिंक रोडची संकल्पना चार पदरी आहे. दोन एकदिशीय भुयारी मार्ग संकल्पित, प्रत्येक भुयारी मार्ग चार पदरी- भुयारी मार्गाचा वापर व्यावसायिक अवजड वाहनांना करता येणार.