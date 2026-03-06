मुंबई - महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्याचे आपले व्हिजन आहे. त्या अर्थव्यवस्थेत गरिबी नसेल, सर्वांना रोजगार मिळेल आणि प्रत्येकाची सर्व स्वप्ने पूर्ण होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. ‘सकाळ’ मुंबई आवृत्तीच्या ५५व्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित ‘सकाळ सन्मान’ कार्यक्रमात ते बोलत होते..याप्रसंगी राज्यातील प्रमुख नेते आणि मंत्र्यांनी आपापल्या खात्याचे व्हिजन मांडून लोकांचे जीवन सुखी करण्याची हमी दिली. दरम्यान, या कार्यक्रमात आरोग्य, शिक्षण, समाजसेवा, शासकीय सेवा, चित्रपट, मनोरंजन, सांस्कृतिक अशा क्षेत्रांत उत्तम कामगिरी करणाऱ्या विविध मान्यवरांना गौरविण्यात आले.वर्धापनदिनानिमित्त ‘सकाळ’ने काढलेल्या ‘महाराष्ट्र@३०’ या १२० पानी विशेषांकाचे कौतुक करीत फडणवीस म्हणाले, ‘महाराष्ट्राचे व्हिजन आम्ही तयार करीत आहोत तसेच त्याची अंमलबजावणीही करीत आहोत. सर्वसामान्य माणसाला समजेल अशा प्रकारे ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे कामही महत्त्वाचे आहे..ते काम ‘सकाळ’ने एकप्रकारे या विशेषांकातून केले आहे. त्याबद्दल ‘सकाळ’चे मनःपूर्वक आभार. महाराष्ट्रासमोरील प्रश्न, त्यावरची उत्तरे, लोकांच्या अपेक्षा, आशा-आकांक्षा या विशेषांकात प्रतिबिंबित होतात. आपण गेली बरीच वर्षे ‘सकाळ’च्या अनेक महत्त्वाच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहिलो. माध्यम समूह म्हणून समाजात सकारात्मक करता येईल ते करण्याचा ‘सकाळ’चा प्रयत्न असतो..समाजाला सकारात्मक दृष्टिकोन कसा द्यावा, चांगल्या गोष्टींचे कौतुक कसे करता येईल, हा ‘सकाळ’चा प्रयत्न असतो. दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेचे कामकाज कसे चालते, हे नुकतेच ‘सकाळ’ने महाराष्ट्रातील उद्योजकांना तेथे नेऊन दाखवले. असा प्रयत्न बहुधा देशात पहिल्यांदाचा झाला असेल. याबाबत ‘सकाळ’चे आभार मानले पाहिजेत.महाराष्ट्राला वेगाने पुढे नेण्याचा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह आमचा प्रयत्न सुरू आहे. विकसित महाराष्ट्राचे व्हिजन पूर्ण करण्याच्या आमच्या प्रयत्नात ‘सकाळ’ नेहमीच आमच्या पाठीशी राहिला आहे. विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून आम्हाला समाजापर्यंत पोहोचवण्यासह आमच्याकडून काही चुका झाल्यास ते आमच्या निदर्शनास आणून देण्याचे कामही ‘सकाळ’ करतो.’'.सन्मानातून समाजाला प्रेरणा!नकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास समाजात नकारात्मकताच दिसेल. आपल्या आजूबाजूला अनेक लोक सकारात्मक काम करून समाजात परिवर्तन घडवित असतात. अशा महनीय व्यक्तिमत्त्वांचा शोध घेऊन त्यांचा सन्मान करणे, हा फक्त त्यांचाच सन्मान नसतो तर त्यांच्या कामाचाही सन्मान असतो. त्यातून समाजातील अन्य लोकांनाही प्रेरणा मिळते.अनेकांना चांगले काम करण्याची इच्छा होते. समाजातील वंचितांनाही मुख्य प्रवाहापर्यंत आणण्याचे काम अशा सन्मानातून होते. त्यामुळे ‘सकाळ सन्मान’ सोहळा अत्यंत महत्त्वाचा असल्याची भावना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केली..मी पुन्हा येईन...विधिमंडळ अधिवेशनात व्यग्र असतानाही मुख्यमंत्री फडणवीस वेळात वेळ काढून ‘सकाळ सन्मान’ सोहळ्याला उपस्थित राहिले. ‘खरंतर या कार्यक्रमाला मी पूर्ण वेळ नक्कीच थांबलो असतो; मात्र परवा राज्याचा अर्थसंकल्प मांडायचा असल्याने बैठकांचे सत्र सुरू आहे,’ असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी पुरस्कारार्थींना शुभेच्छा दिल्या आणि उपस्थितांचा निरोप घेतला; मात्र जाता जाता ते म्हणाले, ‘या कार्यक्रमाला आपण दरवर्षी मला बोलावता आणि मी येतो. कारण ‘मी पुन्हा येईन’ हे माझे घोषवाक्य आहे, म्हणूनच मी दरवर्षी येतो आणि पुढच्या वर्षीही येईन,’ अशी मिश्किल टिप्पणी मुख्यमंत्र्यांनी करताच सभागृहात एकच हशा पिकला..भव्य वस्तुसंग्रहालय उभारणार - शेलारमहाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसा सांगणारे भव्य वस्तुसंग्रहालय २०३० पर्यंत उभारले जाईल. त्यासाठी बीकेसीमध्ये जमीनही घेतली आहे, असे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार म्हणाले.गेली ५५ वर्षे ‘सकाळ’ने मुंबईकरांचा विश्वास कायम राखत पत्रकारितेत विश्वासार्हता निर्माण केली आहे. पत्रकारिता केवळ बातम्या देण्यापुरती मर्यादित न ठेवता समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याचे कामही केले आहे. प्लॅस्टिकमुक्तीचा उपक्रम असो किंवा कोविड काळात अनेकांना नैराश्यातून बाहेर काढण्यासाठी केलेले प्रयत्न. भविष्यातही ‘सकाळ’ हे कार्य करीत राहील, याची मला खात्री आहे. महाराष्ट्रासाठी पुढील चार ते पाच वर्षे विकासाच्या दृष्टीने निर्णायक ठरणार आहेत. गेल्या काही वर्षांत राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाली आहे. विविध प्रकल्प राज्याच्या विकासाला नवे आयाम देत आहेत.- राहुल नार्वेकर, विधानसभा अध्यक्ष.अनेक दशकांपासून ‘सकाळ’ने समाजाला योग्य दिशा देण्याचे कार्य केले आहे. शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, उद्योजक आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांना नेहमीच आवाज दिला आहे. लोकशाही व्यवस्थेत माध्यमांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते.- प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्री२०१४ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक क्रमवारीत अकराव्या स्थानावर होती. मात्र गेल्या काही वर्षांत देशाने आर्थिक प्रगती करत चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. २०३० पर्यंत भारत तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचण्याची शक्यता असून, २०४७ पर्यंत जगातील अव्वल अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने देशाची वाटचाल सुरू आहे. - चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्रीविविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून दोन वर्षांत मराठी शाळेची पटसंख्या २५ टक्क्यांनी वाढलेली दिसेल. शालेय शिक्षणात विविध बदल आपल्याला पाहायला मिळतील. सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक असणार आहे.- दादा भुसे, शिक्षणमंत्री.केवळ पेट्रोल-डिझेलच नव्हे, तर विमानाचे इंधनही आपला शेतकरी तयार करेल, असे धोरण आपण आखत आहोत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सर्व माहिती घरबसल्या देण्याचा प्रयत्न आहे. सहकाराच्या माध्यमातून २०३०पर्यंत आर्थिक सुबत्ता येईल.- बाबासाहेब पाटील, सहकारमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 