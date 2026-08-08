मुंबई

Siddhivinayak Temple : ठाकरे गटाची अडचण वाढणार? सिद्धिविनायक मंदिरातील देणगी व्यवहारांची मागील पाच वर्षांची होणार चौकशी; सीएम फडणवीसांचे आदेश

Siddhivinayak Temple investigation : मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिरातील गेल्या पाच वर्षांतील देणगी व्यवहारांची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
Siddhivinayak Temple devendra fadanvis

Siddhivinayak Temple devendra fadanvis

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Siddhivinayak Temple donation scam : मुंबईतील प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टच्या देणगी व्यवहारांवर आता शासनाची नजर असून, गेल्या पाच वर्षांतील देणग्या, दान आणि मौल्यवान वस्तूंच्या नोंदींची सखोल तपासणी करण्यात येणार आहे. ट्रस्टमधील कथित अनियमिततेबाबत आलेल्या तक्रारीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Uddhav Thackeray
temple
siddhi vinayak
temple donation scams
temple donations controversy
Devendra Fadnavis announcements
temple fund management
Marathi News Esakal
www.esakal.com