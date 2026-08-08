Siddhivinayak Temple : ठाकरे गटाची अडचण वाढणार? सिद्धिविनायक मंदिरातील देणगी व्यवहारांची मागील पाच वर्षांची होणार चौकशी; सीएम फडणवीसांचे आदेश

Siddhivinayak Temple donation scam : मुंबईतील प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टच्या देणगी व्यवहारांवर आता शासनाची नजर असून, गेल्या पाच वर्षांतील देणग्या, दान आणि मौल्यवान वस्तूंच्या नोंदींची सखोल तपासणी करण्यात येणार आहे. ट्रस्टमधील कथित अनियमिततेबाबत आलेल्या तक्रारीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत..मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना चौकशी करून तातडीने अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. २०२३ ते २०२६ या कालावधीत देणगी संकलनात झालेल्या चढ-उतारांचीही तपासणी केली जाणार आहे..सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष सदा सरवणकर आणि कोषाध्यक्ष पवन त्रिपाठी यांनी बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यापूर्वी सरवणकर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही भेट घेतली होती..Latest Marathi News Live Update : FCRA विधेयकाला शरद पवार गटाचा विरोध; खासदार सुप्रिया सुळेंची पत्रकार परिषद.ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनियमितता, चोरी किंवा प्रशासकीय त्रुटी झाल्या आहेत का, याचा तपास केला जाणार आहे. गेल्या पाच वर्षांतील देणग्या तसेच मौल्यवान वस्तूंचे ऑडिट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत अतिरिक्त मुख्य सचिवांना अहवाल सादर करण्यास सांगितले असून, चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.