मुंबई

Mumbai: मेट्रो ते दुहेरी बोगदे..., मुंबईत चार महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचे लोकार्पण; दळणवळणाला गतिमानतेचा बूस्टर!

CM Devendra Fadnavis: दळणवळणाला गतिमानतेचा बूस्टर मिळण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मुंबईत विविध पायाभूत सुविधांचे लोकार्पण करण्यात आले आहे.
CM devendra fadnavis

CM devendra fadnavis

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील पूर्व-पश्चिम जोडणी अधिक सक्षम करण्याच्या आणि रस्ते, मेट्रो व भुयारी वाहतूक सुविधांचे एकात्मिक जाळे निर्माण करण्याच्या दृष्टीने गुरुवारी चार महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचे लोकार्पण, शुभारंभ व नामकरण पार पडले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत एमएमआरडीएच्या या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांचा सोहळा झाला.

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