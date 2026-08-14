Mumbai: मेट्रो ते दुहेरी बोगदे..., मुंबईत चार महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचे लोकार्पण; दळणवळणाला गतिमानतेचा बूस्टर!

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील पूर्व-पश्चिम जोडणी अधिक सक्षम करण्याच्या आणि रस्ते, मेट्रो व भुयारी वाहतूक सुविधांचे एकात्मिक जाळे निर्माण करण्याच्या दृष्टीने गुरुवारी चार महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचे लोकार्पण, शुभारंभ व नामकरण पार पडले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत एमएमआरडीएच्या या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांचा सोहळा झाला..सांताक्रूझ चेंबूर लिंक रोड (एससीएलआर) टप्पा-२ : भार तनगर ते वाकोला जंक्शन या दरम्यानच्या १.४० किमी उन्नत मा र्गाचे लोकार्पण करण्यात आले. यामुळे कलिना, वाकोला व कलानगर परिसरातील वाहतूक कोंडी सुटून प्रवासाच्या वेळेत ३५ मिनिटांची बचत होणार आहे.चेंबूर मेट्रो स्थानक : मेट्रो-२ ब मार्गिकेवरील या स्थानकाचे लोकार्पण झाले असून, हे स्थानक उपनगरी रेल्वे आणि मोनोरेलला जोडणारे प्रमुख बहुविध वाहतूक केंद्र (मल्टी मॉडेल हब) ठरणार आहे..Mumbai Flat Row: मुंबईत पुन्हा मांसाहारावरून वाद! मनसेची पोलिसांत तक्रार; ठाकरेंची शिवसेना आक्रमक .ठाणे-बोरिवली बोगद्यासाठी 'अर्जुना' टीबीएम-२: संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाखाली देशातील सर्वात लांब आणि खोल दुहेरी भुयारी रस्ते बोगदा खोदण्यासाठी अत्याधुनिक 'अर्जुना' टीबीएम-रचा शुभारंभ करण्यात आला.बीकेसी कनेक्टर नामकरण : बीकेसी आणि पूर्व द्रुतगती महामार्गाला जोडणाऱ्या १.६२ किमी उड्डाणपुलाला महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री 'बॅ. बाबासाहेब अनंतराव भोसले' यांचे नाव देण्यात आले..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि एमएमआरडीए आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनीही या प्रकल्पांमुळे मुंबई आणि परिसराभोवती 'रिंग रोड' नेटवर्क साकारत असल्याचे नमूद केले. सोहळा संपन्न होताच सांताक्रूझ चेंबूर लिंक रोडचा टप्पा-२ आणि चेंबूर मेट्रो स्थानक सायंकाळपासूनच प्रवाशांच्या सेवेत दाल करण्यात आले आहे..Mumbai News : चार महिने झाले... आई अजूनही दाराकडे पाहतेय; ‘अब्दुल’ कुठे आहे?.७० लाख प्रवाशांची क्षमता !मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "लोकलने रोज १० लाख नागरिक प्रवास करतात. आता मेट्रोच्या माध्यमातून ७० लाख प्रवाशांची क्षमता विकसित केली जात आहे. ठाणे ते बोरिवली २३ किमीचे अंतर या बोगद्यामुळे ११ किमीवर येईल आणि अवघ्या १५ मिनिटांत गाठता येईल.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.