मुंबई

Mumbai Pune Expressway: पुन्हा टँकर उलटला तर एअरलिफ्ट करणार, चाचणी सुरू; मंत्र्यांनी दिले अपडेट

CM Devendra Fadnavis : मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर ट्रॅंकरचा झालेल्या अपघातानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता टँकर उलटला तर एअरलिफ्ट करणार, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
Devendra Fadnavis on Tanker Accident

Devendra Fadnavis on Tanker Accident

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : ‘‘ मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर तीन फेब्रुवारी रोजी झालेल्या ट्रॅंकरचा अपघात आणि त्यानंतरची कोंडी यावर तातडीने उपाययोजना करणे अपेक्षित होते. मात्र तेवढ्या जलदगतीने ती झाली नाही, ’’असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केले. तसेच ज्वलनशील पदार्थांच्या वाहतूक करणाऱ्या टँकरचा अपघात झाल्यास काय करायचे, याची एसओपी (प्रमाणित कार्यपद्धत) ठरविण्यास केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या तेल कंपन्यांना आदेश दिले आहेत, अशीही माहिती त्यांनी विधानसभेत दिली.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Aditya Thackeray
pune
maharashtra
Mumbai
pratap sarnaik
Devendra Fadnavis Latest News
Mumbai Pune Expressway
CM Devendra Fadnavis
Mumbai Pune transport update

Related Stories

No stories found.