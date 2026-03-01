Mumbai Pune Expressway: पुन्हा टँकर उलटला तर एअरलिफ्ट करणार, चाचणी सुरू; मंत्र्यांनी दिले अपडेट

मुंबई : ‘‘ मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर तीन फेब्रुवारी रोजी झालेल्या ट्रॅंकरचा अपघात आणि त्यानंतरची कोंडी यावर तातडीने उपाययोजना करणे अपेक्षित होते. मात्र तेवढ्या जलदगतीने ती झाली नाही, ’’असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केले. तसेच ज्वलनशील पदार्थांच्या वाहतूक करणाऱ्या टँकरचा अपघात झाल्यास काय करायचे, याची एसओपी (प्रमाणित कार्यपद्धत) ठरविण्यास केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या तेल कंपन्यांना आदेश दिले आहेत, अशीही माहिती त्यांनी विधानसभेत दिली..मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर प्रोपेलिन या ज्वलनशील वायूचा टँकर उलटला होता. यामुळे ३६ तासांपेक्षा जास्त काळ वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. तसेच प्रोपेलिन हा अतिज्वलनशील वायू असल्याने प्रवाशांच्या जीवितालाही धोका निर्माण झाला होता. याबाबत आमदार चेतन तुपे, अमित साटम यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित करत उपाययोजना करण्याची मागणी केली..Tejas Express : ऐन होळीच्या सणात रेल्वेचा 'शिमगा'! तेजस एक्सप्रेस ७ तास उशिरा सुटणार, प्रवाशांचे प्रचंड हाल.आदित्य ठाकरे यांनी हॅजमॅट व्हेईकल (धोकादायक पदार्थांची वाहतूक करणारे वाहन) युनिट तसेच बोगद्यात आग लागल्यास अग्निशमन युनिट उभारण्याची मागणी केली. तसेच ‘हॅजमॅट व्हेईकल’च्या वाहतूक सुरळीत व्हावी यासाठी रस्ते देखील सुरक्षित असावेत, त्यातील गॅस खड्ड्यांमुळे उचंबळू नये, याची खबरदारी घेण्याची आवश्यकता आमदार आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केली. आमदार जयंत पाटील यांनी अशा अपघाताच्या परिस्थितीत पोलीस किंवा संबंधित यंत्रणेला घटनास्थळी पोचण्यासाठी हेलिकॉप्टरची व्यवस्था करणे; तसेच प्रवाशांना थेट माहिती पोचविण्याची मागणी केली..एअरलिफ्ट करण्याची चाचणीमुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवरील घटनेने वाहतूक कोंडी झाली पण वाहतूक पोलीस, एमएसआरडीसीचे अधिकारी यांनी ही परिस्थिती अतिशय चांगली हाताळली. ‘एमएसआरडीसी’कडून वाहतूक कोंडीच्या काळातील ३६ तासांतील वसूल केलेला टोल परत करण्याचा निर्णय घेतला गेला. इतर मोठ्या देशांमध्ये वायुगळती झाल्यानंतर असे टँकर एअरलिफ्ट करून नेण्याची पद्धत आहे. हा पर्याय आपल्याकडेही वापरता येऊ शकतो का? याची चाचणी करण्यात येत असल्याचे प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले..Flight Cancel: इस्रायल-इराण युद्धाचा फटका! पुणे-मुंबईहून परदेशी जाणारी विमाने रद्द; देशभरात विमानतळांवर प्रवासी अडकले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.