Nashik Potholes: कोट्यवधींचा खर्च, तरी रोष कमी होईना; समस्या सोडवा, नाशिकच्या खड्ड्यांवरून फडणवीसांनी प्रशासनाला सुनावलं

नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळा अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपला असताना नाशिकच्या रस्त्यांची झालेली दयनीय अवस्था आणि खड्यांमुळे झालेल्या पाच नागरिकांच्या मृत्यूवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. 'कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही नाशिककरांचा रोष कमी होत नसेल, तर आपण कुठे चुकतो आहोत याचे आत्मपरीक्षण करा. कारणे सांगू नका; नागरिकांच्या समस्या सोडवा,' अशा कठोर शब्दांत त्यांनी प्रशासनाला सुनावले..मुंबई येथे शुक्रवारी (ता. ७) झालेल्या सिंहस्थ कुंभमेळा आढावा बैठकीत नाशिकमधील रस्त्यांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री विशेष संतप्त झाले. सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे ३४ हजार ७३२ कोटी रुपयांची विकासकामे सुरू असतानाही शहरातील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली..Mumbai: शाळा सुटताच विद्यार्थिनीचं अपहरण, दुचाकीवर बसवून निर्जनस्थळी नेलं, हात-पाय, तोंड बांधून...; १३ वर्षीय मुलीसोबत काय घडलं?.'सिंहस्थ तोंडावर आले आहे. आता शांत बसून चालणार नाही. अधिकारी दालनाबाहेर पडून प्रत्यक्ष कामांची पाहणी करा. वेळेचे गांभीर्य आणि जबाबदारी ओळखून कामाला लागा,' असे स्पष्ट आदेश त्यांनी दिले..खड्डे बुजविण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकारी व संबंधित यंत्रणांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश देतानाच, निष्काळजीपणा करणाऱ्यांची पुढील कामेही थांबवावीत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. पुढील महिनाभरात पुन्हा आढावा बैठक घेणार असून, त्या वेळी गुणात्मक सुधारणा दिसलीच पाहिजे, असा सज्जड दम त्यांनी अधिकाऱ्यांना भरला..MHADA Lottery: सर्वसामान्यांना हक्काचं घर मिळणार! म्हाडा मुंबईत साडेसात लाख घरं बांधणार; नवीन लॉटरी कधी निघणार? तारीख समोर.बैठकीस कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, कुंभमेळा प्राधिकरण आयुक्त शेखर सिंह, महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यासह लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..'भाविकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य'सिंहस्थ कुंभमेळ्यास १० ते १२ कोटी भाविक येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्यांच्या सोयी-सुविधा आणि सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सिंहस्थाशी संबंधित प्रत्येक काम वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्याचे आदेश देतानाच बाह्य रिंग रोडसह सर्व प्रकल्पांच्या कामांना वेग देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. मंत्री गिरीश महाजन यांनीही सर्व रस्त्यांवरील खड्डे तातडीने बुजविण्याच्या कडक सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे सांगितले..मुख्यमंत्र्यांचे थेट आदेशखड्डे तातडीने बुजवा; कारणे सांगू नका.जबाबदार अधिकारी व कंत्राटदारांवरदंडात्मक कारवाई करा.निष्काळजी यंत्रणांची पुढील कामे थांबवा.अधिकाऱ्यांनी दालनाबाहेर पडून प्रत्यक्ष पाहणी करावी.महिनाभरात गुणवत्तापूर्ण बदल दिसलाच पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.