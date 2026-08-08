मुंबई

Nashik Potholes: कोट्यवधींचा खर्च, तरी रोष कमी होईना; समस्या सोडवा, नाशिकच्या खड्ड्यांवरून फडणवीसांनी प्रशासनाला सुनावलं

CM Devendra Fadnavis: नाशिकच्या रस्त्यांची झालेली दयनीय अवस्था आणि खड्यांमुळे झालेल्या नागरिकांच्या मृत्यूवरून मुख्यमंत्री फडणवीसांनी प्रशासनाला कठोर शब्दांत सुनावले.
Devendra Fadnavis On Nashik Road Potholes

Devendra Fadnavis On Nashik Road Potholes

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळा अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपला असताना नाशिकच्या रस्त्यांची झालेली दयनीय अवस्था आणि खड्यांमुळे झालेल्या पाच नागरिकांच्या मृत्यूवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. 'कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही नाशिककरांचा रोष कमी होत नसेल, तर आपण कुठे चुकतो आहोत याचे आत्मपरीक्षण करा. कारणे सांगू नका; नागरिकांच्या समस्या सोडवा,' अशा कठोर शब्दांत त्यांनी प्रशासनाला सुनावले.

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