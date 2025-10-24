CM Devendra Fadnavis: ठाकरे बंधू मुंबई वगळता अन्यत्र एकत्र येणार नाहीत! मुख्यमंत्र्यांचे पालिका निवडणुकांबाबत भाकीत

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे बंधू एकत्र येत असल्याच्या जोरदार चर्चा सुरू असल्या तरी मुंबई वगळता अन्यत्र हे बंधू एकत्रित निवडणूक लढविणार नाहीत, असे भाकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. .मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या निवासस्थानी दिवाळीनिमित्त आयोजित केलेल्या स्नेहसंमेलनादरम्यान पत्रकारांशी औपचारिक गप्पा मारताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीतील अनेक समीकरणांबाबत भाष्य केले. दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र आल्यास महायुतीला फटका बसण्याची शक्यता आहे का, यावर उत्तर देताना मुंबईव्यतिरिक्त ठाकरे बंधू एकत्र येणार नाहीत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मुळात ठाकरे ब्रँड हा केवळ शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हेच होते. त्यामुळे या ठाकरे बंधूंच्या एकत्र येण्याने महायुतीला फारसा फरक पडणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले..Professor Recruitment: प्राध्यापक भरती रखडली! ९९ टक्के उमेदवार अपात्र; जाचक अटीचा फटका.ज्या ठिकाणी महायुतीमधील पक्षाची ताकद आहे, त्या ठिकाणी महायुतीमधील पक्ष स्वतंत्र निवडणूक लढवतील. ज्या ठिकाणी एकत्रित ताकद आहे, त्या ठिकाणी आम्ही महायुती म्हणून निवडणूक लढविणार आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रात अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद आहे, त्यामुळे त्या ठिकाणी युती करणार नसल्याचे सांगतानाच अजित पवार यांच्यामुळे ज्या ठिकाणी धर्मनिरपेक्ष मतांचा फायदा होणार आहे, त्या ठिकाणी अजित पवार हे सोबत असतील..त्याचबरोबर ठाण्यात किंवा कल्याण या भागातील निवडणुकांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे तिकीटवाटपात कोणताही गोंधळ किंवा गैरसमज होणार नाहीत, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..मंत्रिमंडळात बदल नाही!गुजरातमध्ये मंत्रिमंडळात झालेल्या बदलाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात असे काही होणार असल्याची शक्यता त्यांनी फेटाळून लावली. महाराष्ट्रातील सर्व मंत्री कार्यक्षम आहेत. त्यामुळे कोणालाही बदलण्यात येणार नाही. सरकारला पुढच्या महिन्यात एक वर्ष पूर्ण होणार आहे. त्या वेळी सर्व मंत्र्यांचे रिपोर्ट कार्ड तपासण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..Navi Mumbai News: ९९ टक्के पाणथळ असुरक्षित! सरकारी उदासीनतेचा फटका .मतदार यादीतील घोटाळ्याबाबत...मतदार यादीमधील कथित गोंधळावरून विरोधक निवडणूक आयोग आणि सरकारला निशाणा करीत आहेत; मात्र लवकरच विरोधकांनी मतदार यादीमध्ये केलेल्या घोटाळ्याची माहिती जनतेसमोर आणणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.