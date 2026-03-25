ऐनवेळी पायलट का बदलले? मुंबईत CCTVमध्ये काय दिसलं? अजितदादांच्या अपघात प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी सगळंच सांगितंल

बारामतीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघात प्रकरणाची चौकशी व्हावी अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी आक्रमकपणे केलीय. अपघात नसून घातपात असल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केलाय. तसंच या प्रकरणी कर्नाटकात झिरो एफआयआर दाखल केलीय. यावरून सभागृहात अंतिम आठवडा प्रस्तावावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निवेदन सादर केलं. यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अजित पवार अपघाताच्या दिवशी मुंबई विमानतळावर पोहोचल्याचे आणि विमानात बसल्याचे, ते विमान बारामतीत दुर्घटनाग्रस्त झाल्याचं सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेतलं आहे अशी माहिती दिली. पायलट ऐनवेळी बदलले नव्हते, त्यांच्याकडे योग्य तो परवाना होता आणि विमान उड्डाणाआधी त्यांची ब्रेथ अॅनालायजर चाचणीही झाली होती असं स्पष्ट केलं. CM Fadnavis Reveals Details on Ajit Pawar Plane Incident.मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुंबई ते बारामती या अजित पवारांच्या दौऱ्यासाठी २७ जानेवारी रोजी रात्री ८ वाजून ४५ मिनिटांनी विमान बूक केलं. व्हीएसआर कंपनीचं हे विमान होतं. २७ जानेवारी २०२६ रोजी सायंकाळी १९ वाजून १५ मिनिटांनी कळवले आणि रात्री पावणे नऊ वाजता विमान बूक झालं. पायलट को पायलट यांची ब्रेथ अॅनालायजर टेस्ट २८ जानेवारीला सकाळी सात वाजून १० मिनिटांनी झाली. विमान उड्डाणाआधी ती झाली आणि त्यात अल्कोहलचा अंश आढळला नाही..खरातचा पत्रकाराच्या हत्येशी संबंध असल्याचा आव्हाडांचा दावा, २ आरोपींचा मृत्यू; आरोपींच्या काकांनी दावे फेटाळले.सीसीटीव्ही फूटेजअजित पवार २८ जानेवारीला देवगिरी निवासस्थानाहून निघून सकाळी ७ वाजून ५२ मिनिटांनी विमानतळावर पोहोचले. विमान ८ वाजून १२ मिनिटांनी बारामतीसाठी उड्डाण केले. मुंबई आणि बारामती विमानतळ परिसरातील फूटेज हस्तगत केले आहे. मुंबई विमानतळावर ते विमानात बसल्याचे दिसते. ते विमान बारामतीत लँड होण्याआधी दुर्घटनाग्रस्त झाले..डीएनए आणि ब्लड रिपोर्टसदर प्रकरणी शवविच्छेदन अहवालानुसार दुर्घटनाग्रस्त विमानातील अजित पवार आणि इतर चार यांच्या मृत्यूचे कारण अनेक दुखापती आणि होरपळल्यानं मृत्यू असं आहे. सर्वांचे डीएनए तपासणी अहवाल प्राप्त झाले त्यांच्या नातेवाईकांशी डीएनए जुळले. पायलट आणि को पायलट यांनी अल्कोहल सेवन केल्याचं आढळलं नाही. मृत्यू झालेल्या सर्व प्रवाशांचा व्हिसेरा आणि रक्ताची तपासणी केली. त्यात विषाचा अंश आढळला नाही. विमानातून इंधनाचे वेगळे कॅन वाहून नेल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. विमानात स्फोट पदार्थांचा अंश नसल्याचंही न्यायवैद्यक शाळेनं सांगितल्यांच मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले..ऐनवेळी पायलट का बदलले?पायलटची नेमणूक २७ जानेवारीला रात्री ९ वाजून ११ मिनिटांनी स्लॉट अलॉटमेंटसाठी केली होती. यात साहिल मदाल आणि कॅप्टन यश यांच्या नावाचा मेल बारामती विमानतळाला केला होता. ही तात्पुरती नावे होती. अशा प्रकारे स्लॉट बूक करण्याची ही पद्धत आहे. त्यानंतर पायलट आणि को पायलटची नेमणूक केली जाते असं व्हीएसआर कंपनीने सांगितलं असल्याचंही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले..पायलटचं पोट बिघडलंराहुल ओबेरॉय आणि दिलीप सिंग यांना रात्री पावणे अकरा वाजता पायलट को पायलट म्हणून नेमले. पण राहुल ओबेरॉय यांनी त्यांचं पोट बिघडल्यानं सकाळऐवजी संध्याकाळच्या विमानाची ड्युटी द्यावी अशी विनंती केली. त्यामुळे लगेच कॅप्टन सुमित कपूर आणि कोपायलट शांभवी पाठक यांची नेमणूक केली. त्यानंतर व्हीएसआर कंपनीने याबाबत रात्री २३ वाजून ५४ मिनिटांनी रोस्टर पाठवलं. आदल्या रात्री २७ जानेवारीलाच पायलट सुमित कपूर आणि कोपायलट शांभवी पाठक यांची नेमणूक झाली होती. सुमित कपूर यांनी ३६ तास तर शांभवी पाठक यांनी ९ दिवस आराम केला होता अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली..दुर्घटनाग्रस्त विमानविमान २०१० मध्ये तयार केलेलं. व्हीएस आर कंपनीच्या नावे २०२२ मध्ये नोंदणी, ४७७६ तास झाले असताना २३ - ३ २०२५ रोजी विमानाची शेवटची तपासणी कंपनीने केली होती. कंपनीचे संचालक व्हीके सिंग आणि रोहित सिंग आहेत. काम व्हिके सिंग पाहतात, कंपनीकडे १६ विमाने, २० पायलट आणि ३६ को पायलट आहेत..अहवालएएआयबीचा प्राथमिक अहवाल आलाय. अंतिम अहवाल आल्यानंतर तपासात त्याचा समावेश केला जाईल. विमानाचा वार्षिक विमा २७ ऑगस्ट २०२५ रोजी काढलाय. वार्षिक २५ लाख इतका प्रिमियम आहे. पायलट सुमित कपूर यांना २०१० आणि २०१७ मध्ये लायसन निलंबित केलं होतं. त्यानंतर लिएरजेट विमान चालवण्याचं ट्रेनिंग त्यांनी अमेरिकेत केलं. पुढे १०० तासांचे ट्रेनिंग केल्यानंतर २०२१ मध्ये पायलटचं लायसन मिळालं होतं. तेव्हापासून ते नियमित विमान चालवत होते..सीबीआय चौकशीविविध लोकप्रतिनिधींकडून तपासाची विनंती करण्यात आलीय. सुनेत्रा पवारांनीही सीबीआयच्या माध्यमातून चौकशी व्हावी असी मागणी केलीय. त्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्रालयाला विनंती केली आहे. ६ मार्च २०२६ रोजी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडेही पारदर्शी चौकशी व्हावी अशी मागणी केलीय. सीबीआय चौकशीच्या संदर्भात अहवाल आल्यानंतर कारवाई केली जाईल. केंद्र सरकारने एएआयबी यांच्यामार्फत चौकशी सुरू केलीय. त्याचा प्राथमिक अहवाल संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे..अपघाताची चौकशीएएआयबीच्या प्राथमिक अहवालानुसार, अपघाताची माहिती मिळताच एएआयबीचे महासंचालक आणि अधिकारी घटनास्थळी त्याच दिवशी तातडीने दाखल झाले. पाहणी केली. त्यानंतर डीजीसीएच्या तीन अधिकाऱ्यांचे पथक तपासाला आले होते. तपासासाठी आंतरराष्ट्रीय तांत्रिक सहाय्य घेतलं आहे. विमानातील कॉकपीट व्हॉइस रेकॉर्डरचा डेटा मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तपासात तांत्रिक डेटा विश्लेषण, एफडीआर विश्लेषण, हवामान या सह इतर बाबींवर भर दिला आहे.विमानासाठी दृश्यमानता ५ हजार मीटर इतकी आवश्यक असते पण ३ हजार मीटर इतकीच दृश्यमानता होती. विमानतळावर काही त्रुटी होत्या. रनवेचे २०१६ नंतर डांबरीकरण नव्हते, रनवेवर चिन्हे स्पष्ट नव्हती. बारामती विमानतळ अनकंट्रोल एअरफिल्ड असणारे आहे अशी माहिती अहवालातून समोर आल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं..रोहित पवाररोहित पवारांनी भावनिक पद्धतीने हा मुद्दा मांडला, अनेकांनी मांडला. निश्चितपणे महाराष्ट्राची आणि देशाची अपेक्षा आहे की याची निष्पक्ष, नीट चौकशी झाली पाहिजे. सगळं सत्य बाहेर आलं पाहिजे याबाबत कोणाच्याही मनात शंका नाही. रोहित पवार प्रयत्न करतायत, त्याला आमचं समर्थन आहे. ही भावना होता कामा नये की इतरांना काही देणं घेणं नाही. सभागृहातील बहुतांश लोकांना तीच संवेदना असल्याचंही फडणवीस म्हणाले..षडयंत्र असल्यास...तुमच्या मनात शंका ठेवू नका, आकाश पाताळ एक करेन. यामध्ये कुणाचा घातपात असेल, तर कुणाचाही बाप असला तरी त्याला खोदून काढू, सहन करणार नाही. तुमच्या तीव्रतेपेक्षा माझी तीव्रता कमी असेल पण बोथट नाही. अजितदादांच्या केसमध्ये कोणी षडयंत्र करेल तर आम्ही सोडणार नाही. मुडदा खणून काढेन, माझं समर्थन आहे, विरोधात नाही. इतरांची तीव्रता कमी आहे असं समजू नका असं फडणवीसांनी सभागृहात स्पष्ट सांगितलं. 