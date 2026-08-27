Coastal Road: वेगमर्यादा, प्रवेशबंदी आणि प्रवेश मार्ग; कोस्टल रोड, सी लिंकवरील वाहतुकीसाठी नवे नियम जारी

मुंबई : धर्मवीर स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज मुंबई किनारी मार्ग (कोस्टल रोड) हा वेगवान रहदारीसाठी बांधलेला मार्ग नुकताच राजीव गांधी सागरी सेतू (वांद्रे-वरळी सी लिंक) येथे कनेक्टर ब्रीजद्वारे जोडला आहे. मरीन ड्राइव्ह ते वांद्रे टोल प्लाझापर्यंत दक्षिण वाहिनी आणि उत्तर वाहिनी वाहतुकीसाठी खुल्या करण्यात आलेल्या आहेत. .या मार्गावर प्रतितास ८० किमीची वेगमर्यादा ठेवण्यात आली आहे. याबाबतची कायमस्वरूपी वाहतूक अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या मार्गावर वाहने थांबविण्यास, प्रवाशांना चढण्यास किंवा उतरण्यास (बेस्ट बस वगळून) व छायाचित्र काढण्यास आणि चित्रीकरण करण्यास सक्त मनाई आहे..Mhada: रहिवाशांना मिळणार २५ हजार रुपये भाडे, पीएमजीपी वसाहत पुनर्विकास प्रकल्प; म्हाडा मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवणार.दक्षिण वाहिनी प्रवेश करण्याचे ठिकाणवांद्रे टोल प्लाझाजे. के. कपूर सर्कल अंडरपासस्व. बिंदू माधव ठाकरे चौकबौरेस्टर रजनी पटेल चौक (लोटस जंक्शन)वत्सलाबाई देसाई चौक (हाजी अली जंक्शन) अमरसन्स गार्डनबाहेर पडण्याचे ठिकाणवरळी सी लिंक गेटबौरेस्टर रजनी पटेल चौक (लोटस जंक्शन)वत्सलाबाई देसाई चौक (हाजी अली जंक्शन)अमरसन्स गार्डनमरीन ड्राईव्ह (प्रिन्सेस स्ट्रीट ब्रिज)अशी असेल वेगमर्यादावेग मर्यादा (प्रति तास)सरळ मार्गावर - ८० किमीबोगद्यामध्ये - ६० किमीवळणाच्या ठिकाणी - ४० किमी.सणासुदीत अन्नसुरक्षेवर FDAची नजर! शाळा, अंगणवाड्यांसह सेंट्रल किचनची तपासणी; नवे आदेश जारी करणार.उत्तर वाहिनी: प्रवेश करण्याचे ठिकाणमरीन ड्राइव्ह (प्रिन्सेस स्ट्रीट ब्रिज)अमरसन्स गार्डनवत्सलाबाई देसाई चौक (हाजी अली जंक्शन)बौरेस्टर रजनी पटेल चौक (लोटस जंक्शन)स्व. बिंदू माधव ठाकरे चौकजे. के. कपूर सर्कल अंडरपास.बाहेर पडण्याचे ठिकाणअमरसन्स गार्डनवत्सलाबाई देसाई चौक (हाजी अली जंक्शन)बॅरिस्टर रजनी पटेल चौक (लोटस जंक्शन)स्व. बिंदू माधव ठाकरे चौक ५. वरळी सी लिंक गेट ६. बांद्रा टोल प्लाझा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.