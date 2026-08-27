मुंबई

Coastal Road: वेगमर्यादा, प्रवेशबंदी आणि प्रवेश मार्ग; कोस्टल रोड, सी लिंकवरील वाहतुकीसाठी नवे नियम जारी

Coastal Road Traffic Guidelines: कोस्टल रोड, सी लिंकवरील वाहतुकीसाठी नवे निर्बंध जारी करण्यात आले आहेत. या मार्गावर वेगमर्यादा ठेवण्यात आली असून मालवाहू वाहने, दुचाकी व तीनचाकींना प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे.
Coastal Road Traffic Guidelines

Coastal Road Traffic Guidelines

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : धर्मवीर स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज मुंबई किनारी मार्ग (कोस्टल रोड) हा वेगवान रहदारीसाठी बांधलेला मार्ग नुकताच राजीव गांधी सागरी सेतू (वांद्रे-वरळी सी लिंक) येथे कनेक्टर ब्रीजद्वारे जोडला आहे. मरीन ड्राइव्ह ते वांद्रे टोल प्लाझापर्यंत दक्षिण वाहिनी आणि उत्तर वाहिनी वाहतुकीसाठी खुल्या करण्यात आलेल्या आहेत.

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