मुंबई

Mumbai: कोस्टल रोडचा खर्च वाढता वाढे! सातव्यांदा बजेट वाढले; खर्चाचा आकडा भुवया उंचावणारा

Coastal Road Project: मुंबईकरांचा प्रवास सुसाट करणाऱ्या कोस्टल रोड प्रकल्पाचे बजेट डिझाइनमधील बदल आणि तांत्रिक सुधारणांमुळे वाढत चालले आहे. यामुळे महानगरपालिकेच्या आर्थिक नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत.
​ ​​​सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मुंबईकरांचा प्रवास सुसाट करणाऱ्या कोस्टल रोड (सागरी किनारा मार्ग) प्रकल्पाच्या खर्चाचा आलेख दिवसेंदिवस उंचावत चालला आहे. मरिन ड्राइव्ह येथील एन.एस. रोडला समांतर असलेल्या रस्त्याच्या कामासाठी आता अतिरिक्त ६० कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. या वाढीव खर्चासह प्रकल्पाचा एकूण खर्च आता १४,९७७ कोटींवर पोहोचला असून, तो लवकरच १५ हजार कोटींचा आकडा पार करण्याची शक्यता आहे.

