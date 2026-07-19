Dombivli: तिकीट काउंटरवर नागाचा डेरा, डोंबिवली रेल्वे स्थानकावर गोंधळ, प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण; Video Viral

कल्याण : मध्य रेल्वेवरील डोंबिवली रेल्वे स्थानकातील तिकीट खिडकीत शनिवारी एक धक्कादायक प्रकार घडला. खिडकीवर भला मोठा नाग फणा काढून बसल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी सर्पमित्रांना पाचारण केले. यावेळी तिकीट काढण्यासाठी आलेल्या प्रवाशांची मोठी गर्दी घटनास्थळी जमली असून काही काळ तिकीट वितरणावर परिणाम झाला. .या प्रकाराचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून त्यानुसार, डोंबिवली रेल्वे स्थानकातील एका तिकीट खिडकीजवळ अचानक नाग दिसल्यामुळे प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली. बुकिंग ऑफिसमागील बंद RPF कार्यालयातून हा नाग आत शिरला होता. प्रवाशांच्या गोंधळानंतर रेल्वे प्रशासनाने तातडीने सर्पमित्राला बोलावलं केलं. सर्पमित्राने नागाला सुरक्षितपणे पकडल्याने मोठा अनर्थ टळला. सुदैवाने यात कोणालाही इजा झाली नाही. सर्पमित्रांच्या मदतीने नागाला सुरक्षित अधिवासात सोडण्यात आले आहे..Mumbai Rain: पुढील तीन दिवस महत्त्वाचे! मुंबईत पावसाचा जोर वाढणार, हवामान विभागाचा अलर्ट .यावेळी 'नागराजा'ला पाहण्यासाठी प्रवाशांनी तिकीट काउंटरच्या बाहेर मोठी गर्दी केली होती. या प्रकारामुळे ऐन प्रवासाच्या वेळी तिकीट खिडकी बंद झाल्याने आणि समोरच नाग असल्याने प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. परिणामी तिकीट काउंटरचे कामकाज तात्पुरते विस्कळीत झाले असून परिसरात गोंधळ पसरला होता..Mumbai News: आयुक्त-महापौर वाद थांबेना! चेंबूर दुर्घटनेप्रकरणी रितू तावडे मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.