महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! राज्यातील पहिले रेल्वे शीतगृह; दोन हजार टन साठवण क्षमता

नितीन बिनेकर मुंबई : हापूस आंबा, मासळी, द्राक्षे आणि डाळिंबासारख्या नाशवंत उत्पादनांना मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कोकण रेल्वेने शीतसाखळी विकसित करण्याचा पुढाकार घेतला आहे. रत्नागिरी येथे दोन हजार टन क्षमतेचे शीतगृह उभारण्यात येणार असून, त्यासाठी कोकण रेल्वे आणि सेंट्रल वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन यांच्यात सामंजस्य करार झाला आहे. या प्रकल्पासाठी जागा कोकण रेल्वे उपलब्ध करून देणार असून, उभारणीसाठीची गुंतवणूक महामंडळ करणार आहे. महसूल वाटपाच्या तत्त्वावर उभारण्यात येणारे हे शीतगृह दीड वर्षात सुरू करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा यांनी दिली..वाशी येथील सिडको प्रदर्शन व संमेलन केंद्रात गुरुवारी (ता. १५) कोकण रेल्वेचा ३७ वा स्थापना दिन साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमात झा यांनी शीतसाखळी सुविधांसह महामंडळाच्या मालवाहतुकीसंदर्भातील योजनांची माहिती दिली. या वेळी संचालक (ऑपरेशन व कमर्शियल) सुनील गुप्ता, संचालक (वे आणि वर्क्स) राजीव कुमार मिश्रा, मुख्य दक्षता अधिकारी अविनाश तरहवाडकर आणि कोकण रेल्वे महिला सांस्कृतिक व सामाजिक सेवा संघटनेच्या अध्यक्षा मनीषा झा उपस्थित होत्या. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या वेळी पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले..Navi Mumbai: १० टक्के पाणीकपात हटणार, नवी मुंबईत २४ तास पाणीपुरवठा मिळणार; गणेश नाईकांची मोठी घोषणा.मासळीपासून फळांपर्यंत साठवणुकीची सुविधाप्रस्तावित शीतगृहात उणे २१ आणि ४ अंश सेल्सिअस तापमानाचे स्वतंत्र कक्ष असतील. त्यामध्ये मासळी, गोठवलेले मांस, आंब्याचा गर, दूध, बटर आणि फळे साठवता येतील. कोल्हापूर, सातारा आणि सांगली भागांतून येणाऱ्या डाळिंब, कांदे आणि द्राक्षांसाठीही ही सुविधा उपयुक्त ठरणार आहे. कोकण रेल्वेच्या मालवाहतूक केंद्रावर अशा प्रकारचे शीतगृह उभारण्याचा महाराष्ट्रातील हा पहिलाच उपक्रम असल्याचे सांगण्यात आले..जागा रेल्वेची, गुंतवणूक महामंडळाचीरत्नागिरी येथील रेल्वे मालवाहतूक केंद्रावर हे शीतगृह उभारले जाणार आहे. कोकण रेल्वे प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध करून देणार असून, सेंट्रल वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन उभारणीचा खर्च करणार आहे. महसूल वाटपाच्या तत्त्वावर राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पामुळे नाशवंत मालाची साठवणूक आणि रेल्वेमार्गे वाहतूक अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे..अजब प्रेमाची गजब कहाणी! प्रसिद्ध ३० वर्षीय इन्फ्लुएन्सर लग्नबंधनात अडकणार, थेट ७५ वर्षीय व्यक्तीसोबत साखरपुडा पार.आणखी सात ठिकाणी शीतसाखळीरत्नागिरीव्यतिरिक्त खेड, चिपळूण, सिंधुदुर्ग, कुडाळ, झाराप, मुरुडेश्वर आणि मानकी येथेही शीतसाखळी सुविधा विकसित करण्याचे नियोजन आहे. या सुविधांमुळे स्थानिक कृषी उत्पादनांची साठवणूक करून ती मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचविणे अधिक सोयीचे होऊ शकते. विशेषतः नाशवंत मालाची गुणवत्ता टिकविण्यासाठी आणि वाहतुकीचे नियोजन करण्यासाठी या सुविधा उपयुक्त ठरणार आहेत..कंटेनर सायडिंग, गोदामांचाही विस्ताररत्नागिरी येथे कंटेनर सायडिंग विकसित करण्यात येणार आहे. तसेच वेर्णा, इंदापूर आणि रत्नागिरी येथे धान्य साठवणुकीसाठी सायलो उभारण्याचे नियोजन आहे. खेड, चिपळूण, रत्नागिरी आणि झाराप येथे गोदामे विकसित केली जाणार आहेत. या पायाभूत सुविधांमुळे मालाची साठवणूक, हाताळणी आणि रेल्वेमार्गे वाहतुकीसाठी पर्याय वाढणार आहेत..पाच वर्षांत प्रवासी सुविधांवर १०५ कोटीकोकण रेल्वेने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये १९९.६३ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा नोंदविला आहे. गेल्या अडीच वर्षांत महामंडळाला २० हजार ५९ कोटी रुपयांचे नवीन प्रकल्प मिळाले असून, २३ हजार ५५२ कोटी रुपयांची कामे सुरू आहेत. प्रवासी सुविधांसाठी आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये २०.७७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील पाच वर्षांत या सुविधांवर सुमारे १०५ कोटी रुपये खर्च करण्याचे नियोजन आहे..२६ लाख टन मालवाहतुकीचे उद्दिष्टकोकण रेल्वेने वर्षाला २६ लाख टन मालवाहतुकीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. शीतगृह, कंटेनर सायडिंग, सायलो आणि गोदामांच्या माध्यमातून कृषी उत्पादनांसह अन्य मालाची वाहतूक वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. या सुविधांचा प्रभावी वापर झाल्यास कोकणातील शेतकरी, व्यापारी आणि मत्स्य व्यावसायिकांना मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्याच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात..शीतगृहाची वैशिष्ट्ये- क्षमता : दोन हजार टन- तापमान : उणे २१ आणि ४ अंश सेल्सिअस- जागा : कोकण रेल्वे उपलब्ध करून देणार- गुंतवणूक : सेंट्रल वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन- प्रकल्पाचे स्वरूप : महसूल वाटप- उभारणीचे नियोजन : दीड वर्ष- साठवणूक : मासळी, गोठवलेले मांस, आंब्याचा गर, दूध, बटर आणि फळे.कोकणातील हापूस आंबा, मासळी आणि अन्य कृषी उत्पादनांना मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शीतसाखळी सुविधांचा विस्तार करणार आहोत. रत्नागिरीतील शीतगृहासह आणखी सात ठिकाणी सुविधा विकसित करून नाशवंत मालाची साठवणूक आणि रेल्वेमार्गे वाहतूक अधिक सुलभ करण्यावर भर आहे.- संतोष कुमार झा, अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, कोकण रेल्वे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.