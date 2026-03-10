Mumbai Hotels Closed: मुंबईतील सर्व हॉटेल्स बंद होणार? गॅस तुटवड्यामुळे मोठा फटका, २० टक्के हॉटेल्सना टाळे

मुंबई : रशिया-युक्रेननंतर आता अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील वाढत्या संघर्षाचे ढग थेट मुंबईतील हॉटेल उद्योगावर घोंगावू लागले आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किमतीत केवळ वाढच झाली नाही, तर आता प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे. याचा भीषण परिणाम मुंबईतील हॉटेल व्यवसायावर झाला असून, सुमारे २० टक्के हॉटेल्सना टाळे लागले आहे. परिस्थिती अशीच राहिली तर आगामी काळात मुंबईतील खानावळी आणि रेस्टॉरंट्स पूर्णपणे बंद होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..दक्षिण मुंबईला मोठा फटका; उपनगरेही धास्तावलेलीमुंबईच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार गॅस पुरवठ्याचे चित्र वेगळे आहे. मुंबई उपनगरात अनेक ठिकाणी पाईपलाईनद्वारे गॅस पुरवठा होत असल्याने तिथले व्यवसाय सध्या तग धरून आहेत. मात्र, दक्षिण मुंबईत बहुतांश हॉटेल्स कमर्शियल सिलेंडरवर अवलंबून आहेत. तिथे सध्या सिलेंडरचा मोठा तुटवडा जाणवत आहे. एका हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट ला दिवसाला साधारण ३ ते ४ सिलेंडर लागतात, पण सध्या दिवसाला १५-२० फोन करूनही एखादा सिलेंडर मिळणे कठीण झाले आहे. यामुळे दक्षिण मुंबईतील हॉटेल्स आजपासूनच बंद होऊ लागली आहेत..Navi Mumbai: 'त्या' गोष्टीमुळे नैराश्य, तरूणीची खाडीत उडी, धक्कादायक कारण समोर; Video Viral.'आहार' संघटना आक्रमक; मंत्र्यांकडे धावहॉटेल व्यावसायिकांची प्रमुख संघटना 'आहार' ने याप्रकरणी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष विजय शेट्टी यांनी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांना पत्र लिहून पुरवठा सुरळीत करण्याची विनंती केली आहे. तसेच, आज राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांचीही भेट घेऊन गाऱ्हाणे मांडले आहे. ."परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. राज्यात ४ लाख हॉटेल्स असून मुंबईतच दोन लाखांच्यावर त्यांची संख्या आहे. त्यावर सुमारे १ कोटी लोकांचा रोजगार अवलंबून आहे. सध्या २० टक्के हॉटेल्स बंद झाली आहेत, जर पुढच्या दोन दिवसात गॅस पुरवठा सुरळीत झाला नाही, तर ही संख्या झपाट्याने वाढेल. आम्ही मुख्यमंत्र्यांचीही भेट घेणार असून हॉटेल व्यवसायाचा 'अत्यावश्यक सेवेत' समावेश करण्याची मागणी करणार आहोत" असे आहार संघटनेचे अध्यक्ष विजय शेट्टी यांनी सांगितले..Mumbai: मुंबई-नवी मुंबई प्रवास सुसाट होणार! ऐरोली-मुलुंड फक्त १० मिनिटांत, १३८९ कोटींचा उड्डाणपूल; मार्ग कसा आहे? .सामान्य मुंबईकर आणि पर्यटकांची कोंडीमुंबईत मोठ्या प्रमाणावर मजूर वर्ग, नोकरीनिमित्त येणारे लोक आणि पर्यटक हॉटेलवर अवलंबून असतात. हॉटेल्स बंद झाल्यामुळे या वर्गाच्या जेवणाचा प्रश्न गंभीर होणार आहे. सरकारकडून सध्या "परिस्थिती नियंत्रणात आहे" असे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात हॉटेल चालकांना सिलेंडर मिळवण्यासाठी वनवन करावी लागत आहे असे ताडदेव येथील हिंदमाता रेस्टॉरंट चे मालक सुकेश शेट्टी यांनी सांगितले..मुंबईतील काही हॉटेल आणि रेस्टॉरंट मध्ये इलेक्ट्रिक सगळ्यांचा वापर केला जातो. मात्र त्यांची संख्या फारच तुरळक अशी आहे. सीएसएमटी येथील प्रसिद्ध आराम हॉटेलमध्ये देखील ही व्यवस्था आहे मात्र यावर सर्व प्रकारचे खाद्यपदार्थ बनत नाहीत.त्यामुळे गॅस शिवाय पर्याय नाही. पण जर गॅसच नाही मिळाला तर ५० टक्के मेनू मधील पदार्थ कमी करावे लागतील अशी भीती देखील व्यवस्थापक अमित झावरे यांनी व्यक्त केली..Mumbai News: सात हजार कोटी खर्च, तरी नद्यांचे पुनरुज्जीवन अपूर्णच; पालिकेच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह.युद्ध जन्य परिस्थितीचा फटका फक्त हॉटेल व्यवसायिकांनाच नाही तर त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या लोकांवर होत असल्याने रोजगारावर संकट सोडवले आहे.१ कोटी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कामगारांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.पाईपलाईन असलेल्या उपनगरातील हॉटेल्सना काहीसा दिलासा, पण सिलेंडरवर अवलंबून असलेली हॉटेल्स बंद होत चालले आहेत.गॅस पुरवठा तातडीने सुरळीत न झाल्यास संपूर्ण मुंबईतील हॉटेल उद्योग कोलमडण्याची भीती व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.