मुंबई

Virar AC Local Protest: विरारमध्ये एसी लोकलविरोधात प्रवाशांचा संताप उसळला; ८:२८ ची सामान्य गाडी बदलल्याने रेल रोको

विरार स्थानकात एसी लोकलविरोधात प्रवाशांचा संताप उसळला; सकाळच्या गर्दीच्या वेळी रेल रोकोमुळे वाहतूक विस्कळीत, नोकरदार-विद्यार्थ्यांचे गणित बिघडले
Commuter Chaos in Virar: Thousands Protest Conversion of Regular Local to AC

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विरार : पश्चिम रेल्वेच्या विरार स्थानकात आज प्रवाशांच्या संयमाचा बांध फुटला. गेल्या अनेक वर्षांपासून सर्वसामान्यांची जीवनवाहिनी असलेली सकाळी ८:२८ ची विरार-चर्चगेट ही सामान्य लोकल अचानक वातानुकूलित (AC) गाडीत रूपांतरित केल्याच्या निषेधार्थ हजारो प्रवाशांनी गाडी रोखून धरली. रेल्वे प्रशासनाच्या या "अनपेक्षित" निर्णयामुळे संतप्त प्रवाशांनी घोषणाबाजी करत स्थानक परिसर दणाणून सोडला, ज्यामुळे सकाळच्या गर्दीच्या वेळी वाहतुकीचा मोठा खोळंबा झाला.

