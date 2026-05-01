Mumbai News: जनतेची दिशाभूल की मोठा घोटाळा? SRA प्रकल्पावर गंभीर आरोप; ED-SEBI कडे तक्रारींनी खळबळ

मनसुख शाह यांनी प्रवर्तित केलेली 'शाह हाउसकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड' (SHPL) ही कंपनी, मालाड पूर्व येथील 'खोत डोंगरी SRA योजना' शी संबंधित एका मोठ्या रिअल इस्टेट घोटाळ्यात अडकल्याचे दिसून येत आहे. 'बी राईट ग्रुप' ही सार्वजनिकरीत्या सूचीबद्ध संस्था, केवळ समभागांच्या मूल्यांकनाच्या खेळावर आधारित गुंतवणूकदारांकडून निधी उभारताना दिसत आहे..दिनांक ७ एप्रिल २०२६ रोजी दाखल करण्यात आलेली ही तक्रार, 'राणी सती मार्ग' येथील सुमारे ५,६०० चौरस मीटर जागेवर राबवल्या जाणाऱ्या SRA योजनेअंतर्गतच्या पुनर्विकास प्रकल्पाशी संबंधित आहे. या तक्रारीमध्ये शाह हाउसकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड, बी राईट रिअल इस्टेट लिमिटेड B Right चे प्रवर्तक संजय एन. शाह; शाह हाउसकॉन प्रायव्हेट लिमिटेडचे मनसुख शाह आणि आकाश शाह; तसेच रॉयल रीयल्टर्स लँडमार्क प्रायव्हेट लिमिटेडचे प्रेमजी शाह यांची नावे नमूद करण्यात आली आहेत..तक्रारीनुसार, 'खोत डोंगरी SRA योजना प्रकल्पाचे विकासक' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शाह हाउसकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने, गेल्या अनेक वर्षांत विविध पक्षांशी अनेक 'सामंजस्य करार' (MoUs) आणि विकास करार केल्याचा आरोप आहे. या तक्रारीत असेही म्हटले आहे की, या प्रकल्पावर आधीच अस्तित्वात असलेली गहाणे, कायदेशीर बोजे, पूर्वीची करारविषयक दायित्वे आणि प्रलंबित वाद असूनही, हे करार करण्यात आले..नवी मुंबईत टर्फ वाद पेटला! SRA च्या सार्वजनिक प्रकल्प माहितीमध्ये मालाड पूर्व येथील 'खोत डोंगरी SRA योजना' ची नोंद असून, त्यामध्ये शाह हाउसकॉन प्रायव्हेट लिमिटेडला विकासक आणि विश्वास सतोडिया यांना वास्तुविशारद म्हणून ओळखले गेले आहे. याच सार्वजनिक यादीमध्ये, सदर योजनेची नोंद 'नियम ३३(१०)' अंतर्गत करण्यात आल्याचे नमूद आहे..तक्रारीत असा दावा करण्यात आला आहे की, Shah Housecon या कंपनीने प्रकल्पाचा 'विक्री घटक' गहाण ठेवून, Indiabulls/ARCIL सह विविध वित्तीय संस्थांकडून सुमारे ₹१०४ कोटींचा निधी उभारला. याव्यतिरिक्त, असाही आरोप करण्यात आला आहे की, असे करूनही कंपनीने इतर गुंतवणूकदार आणि विकासकांकडून निधी उभारणे सुरूच ठेवले; ज्यामुळे एकाच प्रकल्पावर अनेक वित्तीय दाव्यांची गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. .तक्रारदाराने आरोप केला आहे की, बी राईट ग्रुपने, बी राईट रिअल इस्टेट लिमिटेडच्या माध्यमातून, २०१९ ते २०२४ दरम्यान शाह हाऊसकॉनसोबत संरचित आर्थिक व्यवहार केले. तक्रारीनुसार, गुंतवणूक आणि विकास व्यवस्थेअंतर्गत निधी गुंतवण्यात आला आणि त्यातील काही रक्कम कथितरित्या बी राईट ग्रुपशी संबंधित असलेल्या संस्थांकडे परत वळवण्यात आली, ज्यात कन्सल्टशाह फायनान्शियल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड आणि स्कायलाइन काउन्सिलिंग प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश आहे..हे प्रकरण पोलिसांपर्यंतही पोहोचले आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये, शाह हाऊसकॉनचे दोन संचालक मनसुख शाह आणि आकाश मनसुख शाह यांच्यावर त्याच खोट डोंगरी एसआरए प्रकल्पाच्या संबंधात एका विकासकाची ₹५.१५ कोटींची फसवणूक केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. हा गुन्हा कस्तुरबा मार्ग पोलीस ठाण्यात नोंदवण्यात आला आणि नंतर तो आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला. तक्रारीनुसार, उभारलेल्या निधीच्या प्रमाणात प्रकल्पाची प्रगती झालेली नाही आणि पात्र झोपडपट्टीवासीयांना अनेक वर्षांपासून त्यांची पुनर्वसन घरे मिळालेली नाहीत. .लाभार्थ्यांना भाड्याची भरपाई देण्यात आलेली नाही, असाही आरोप आहे. तक्रारदाराने सेबीला व्यवहारांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करणे, बँक खाती आणि निधीच्या व्यवहारांची तपासणी करणे, संभाव्य संबंधित-पक्ष व्यवहारांची चौकशी करणे आणि निधीचा पुढील गैरवापर रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याची विनंती केली आहे. तक्रारीत म्हटले आहे की, या प्रकरणाचा परिणाम केवळ खाजगी गुंतवणूकदार आणि कर्जदात्यांवरच नाही, तर वैधानिक पुनर्विकास योजनेअंतर्गत घरांची वाट पाहणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन लाभार्थ्यांवरही होतो..सध्याचे प्रकरण मालाड (पूर्व) येथील खोट डोंगरी एसआरए पुनर्विकास प्रकल्पाशी संबंधित एका मोठ्या घोटाळ्याशी निगडित आहे. ज्यामध्ये आरोपी शाह हाऊसकॉन प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक मनसुख शाह आणि आकाश शाह यांनी वैध विकास हक्क, निर्दोष मालकी हक्क आणि व्यवहार्य मुक्त-विक्री घटकाबाबत खोटे दावे करून तक्रारदाराला गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले. त्यानंतरच्या तपासात असे उघड झाले की मालमत्तेवर विक्रीयोग्य मालकी हक्क नव्हता. आरोपी एकाच वेळी अनेक पक्षांसोबत व्यवहार करत होते - ज्यामुळे हक्कांमध्ये दुरावा निर्माण होत होता. त्याच वेळी निधीचा अपहार करत होते..हे देखील उघडकीस आले की, पुनर्वसन संकुल आरोपीने तेथे ठेवलेल्या अनधिकृत व्यक्तींच्या बेकायदेशीर ताब्यात होते, ज्यांच्याकडून बेकायदेशीरपणे भाडे वसूल केले जात होते; इतकेच नव्हे तर, तक्रारदाराला धमक्या आणि आणखी पैशांच्या मागण्यांना सामोरे जावे लागत होते. तक्रारदाराच्या वतीने उपस्थित असलेल्या ॲडव्होकेट सुवर्णा वास्त यांनी अटकपूर्व जामिनाच्या अर्जाला विरोध केला. त्यानंतर दिंडोशी येथील माननीय सत्र न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावला.ही घडामोड आरोपींनी माननीय उच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेली याचिका मागे घेतल्यानंतर घडली..सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'बी-राईट ग्रुप' आणि 'शाह हाउसकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड' (SHPL) यांना एका राजकीय पक्षाचा पाठिंबा लाभलेला आहे; परिणामी, त्यांच्यावर आतापर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे, मालाड येथील प्रकरणाव्यतिरिक्त, 'बी-राईट ग्रुप' आणि 'SHPL' यांच्यावर इतर विविध कंपन्या व प्रकल्पांच्या संदर्भातही फसवणुकीचे असेच आरोप आहेत. 