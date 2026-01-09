मुंबई

Thane Politics: काँग्रेसला जबर धक्का! ११ नगरसेवकांची पक्षाला सोडचिठ्ठी, भाजपात दाखल

Congress Corporators Join BJP: अंबरनाथमधील काँग्रेस पक्षाच्या ११ नगरसेवकांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी देत भाजपात प्रवेश केला आहे. यामुळे राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.
Congress Corporators Join BJP

Congress Corporators Join BJP

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वाशी : भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत अंबरनाथमधील काँग्रेस पक्षाच्या ११ नगरसेवकांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. तर काँग्रेस पक्षाच्या पंजा या चिन्हावर विजयी झालेले कबीर गायकवाड यांनी मात्र आपला अंबरनाथ विकास आघाडीला पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच आपण भाजपमध्ये प्रवेश केला नसल्याचे त्यांनी समाजमाध्यावर म्हटले आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Congress
Mumbai
congress leader

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com