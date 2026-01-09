Thane Politics: काँग्रेसला जबर धक्का! ११ नगरसेवकांची पक्षाला सोडचिठ्ठी, भाजपात दाखल

वाशी : भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत अंबरनाथमधील काँग्रेस पक्षाच्या ११ नगरसेवकांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. तर काँग्रेस पक्षाच्या पंजा या चिन्हावर विजयी झालेले कबीर गायकवाड यांनी मात्र आपला अंबरनाथ विकास आघाडीला पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच आपण भाजपमध्ये प्रवेश केला नसल्याचे त्यांनी समाजमाध्यावर म्हटले आहे. .नवी मुंबई येथे हा पक्षप्रवेश झाला. त्यामुळे अंबरनाथच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. या पक्षप्रवेशाची चर्चा केवळ अंबरनाथपुरती मर्यादित न राहता राज्यभर सुरू झाली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा पक्षप्रवेश भाजपसाठी राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे..Pratap Sarnaik: प्रकल्प मेहतांमुळे रखडले! सूर्या पाणी योजना, मेट्रोवरून सरनाईक यांची टीका.काँग्रेस कायदेशीर कारवाई करणार१२ नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी काँग्रेसने हालचाली सुरू केल्या आहेत. भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रकार बेकायदा असून, या सर्व १२ नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी काँग्रेस कायदेशीर कारवाई करणार आहे. स्वतंत्र गट स्थापन करणे किंवा नंतर दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करणे हे अनैतिक आणि असंवैधानिक आहे. लवकरच या सर्वांना कायदेशीर नोटिसा बजावण्यात येतील, अशी माहिती प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी दिली..नगरसेवकप्रदीप नाना पाटील, दर्शना उमेश पाटील, अर्चना चरण पाटील, हर्षदा पंकज पाटील, तेजस्विनी मिलिंद पाटील, विपुल प्रदीप पाटील, मनीष म्हात्रे, धनलक्ष्मी जयशंकर, संजवणी राहुल देवडे, दिनेश गायकवाड, किरण बद्रीनाथ राठोड..Mumbai Local: मुंबई लोकलचा ताण कमी होणार! दादर ते जेएनपीटी थेट मार्ग तयार होणार; तारीख आली समोर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.