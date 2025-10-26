Ulhasnagar News : काँग्रेसने उल्हासनगरातील डॉ. प्रशांत इंगळे यांच्यावर बिहार विधानसभा मतदार संघाची मोठी जबाबदारी सोपवली

उल्हासनगर - गेली बारा वर्ष विविध मुख्य पदावर काम केल्यावर बीएसपीला सोडचिठ्ठी देणारे आणि काँग्रेसमध्ये प्रवेश करणारे उल्हासनगरातील डॉ. प्रशांत इंगळे यांच्यावर काँग्रेसने बिहार विधानसभा निवडणुकीत सितामढी जिल्ह्यातील पतनाह मतदार संघात निरीक्षक पदाची मोठी जबाबदारी सोपवली आहे..काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकार्जुन खर्गे, काँग्रेसचे नेते खासदार राहुल गांधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मायनॉरीटी सेलचे अध्यक्ष खासदार इमरान प्रतापगडी यांनी डॉ. प्रशांत इंगळे यांची अनुसूचित जाती साठी राखीव असणाऱ्या सितामढी जिल्ह्यातील पतनाह मतदार संघात निरीक्षक पदावर नियुक्ती केली आहे. बीएसपीला सोडचिठ्ठी ही प्रशांत इंगळे यांच्यासाठी टर्निंग पॉईंट ठरली आहे..नोव्हेंबर महिन्यात बिहार विधानसभेची निवडणूक ही दोन टप्प्यात होणार असून पतनाह मतदार संघाची निवडणूक ही 11 नोव्हेंबर रोजी होत आहे. पक्षाने सोपवलेली जबाबदारी इमानेइतबारे निभावणार आणि बिहार मध्ये महागठबंधन निवडणूक येणार असा विश्वास डॉ. इंगळे यांनी व्यक्त केला आहे..'विद्यार्थी दशेपासून राजकारणाची सुरवात'प्रशांत इंगळे यांचे वडील स्वर्गीय रमेश इंगळे हे विद्यमान केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांच्या रिपब्लिकन पक्षात प्रदेश पदाधिकारी होते. प्रशांत इंगळे हे २००५ ते २०१० या कालावधीत सिनेट सदस्य होते. इथून त्यांनी राजकारणात प्रवेश करून रिपब्लिकन पक्षाऐवजी बीएसपीला प्राधान्य दिले. आणि बारा वर्षे विविध पदावर काम केले.त्यानी अलीकडेच कल्याण लोकसभा मतदार संघाची निवडणूक बीएसपीकडून लढवली होती. यात त्यांचा पराभव झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.