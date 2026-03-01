Mumbai Crime: अश्लील फोटो, सलग ८ महिने लैंगिक अत्याचार अन्...; काँग्रेस नेत्याचं २२ वर्षीय तरुणीसोबत संतापजनक कृत्य

बोळींज : काँग्रेस पक्षाचा पदाधिकारी शहजाद मलिक याच्या विरोधात विरारच्या मांडवी पोलीस ठाण्यात बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. २२ वर्षीय तरुणीची अश्लील छायाचित्रे काढून तिच्यावर बलात्कार केल्याचा मलिक याच्यावर आरोप आहे. पीडित तरुणी २२ वर्षांची शिक्षिका असून नालासोपारा मध्ये रहाते. तिने काँग्रेस पक्षाचा पदाधिकारी शहजाद मलिक (३२) याच्या विरोधात बलात्काराची तक्रार दाखल केली आहे. .पीडितीने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, मार्च २०२५ मध्ये आरोपी मलिक यांनी तिला फूस लावून वज्रेश्वरी येथील एका रिसॉर्ट मध्ये नेले. तिथे हात ओढणीने बांधून तिच्यावर बलात्कार केला. यावेळी तिच्या नकळत तिची अश्लील छायाचित्रे काढली. नंतर या छायाचित्रांच्या आधारे तिला वारंवार ब्लॅकमेल करू लागला आणि सतत वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन तिच्यावर बलात्कार केला. मार्च २०२५ ते नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत आरोपी मलिक याने तिला विविध हॉटेल आणि लॉजमध्ये नेऊन बलात्कार केला होता..Navi Mumbai Crime: अमानुष मारहाणीत तरुणाचा मृत्यू, नवी मुंबईतील 'त्या' मृतदेहाचे गूढ उकळले; धक्कादायक कारण समोर .यावेळी आरोपी मलिकचा साथीदार तिवारी हा देखील सोबत असायच्या. अखेर शुक्रवारी याप्रकारे पीडित तरुणीने मांडवी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी आरोपी मलिक आणि त्याच्या साथीदार तिवारी याच्या विरोधात बलात्कार, विनयभंग केल्याप्रकरणी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ६४ (१) ६४ (२) ७९ तसेव ३(५) ३५२ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती सहाय्यक पोलीस निरीक्षक बाळाराम पालकर यांनी दिली..आरोपी शहजाद मलिक (३२) हा काँगेस पक्षाचा पदाधिकारी आहे. २०२४ मध्ये त्याने काँग्रेस पक्षातर्फे नालासोपारा विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. मलिक हा सराईत आरोपी आहे. त्याच्यावर यापूर्वी देखील बलात्कारासह अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. आरोपी शहजाद मलिक याला अटक करण्यात आली असून सोमवार पर्यत पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे..Mumbai: मुंबईतील भाविकांसाठी महत्त्वाची बातमी! सिद्धिविनायक मंदिरासह 'ही' प्रसिद्ध मंदिरे बंद राहणार; कधी आणि का? जाणून घ्या वेळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.